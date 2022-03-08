الامارات | وفاة رجل أعمال مصري بعد تلقيه خبر مصرع نجله

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل أعمال مصري بعد تلقيه خبر مصرع نجله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتشحت قرية العتامنة بمحافظة سوهاج المصرية بالسواد، عقب مصرع أحد شباب القرية، أعقبه وفاة والده بعد تلقيه خبر وفاة ابنه البالغ من العمر 20 عامًا.

البداية كانت عقب تلقي رجل الأعمال "عز. ا.س" 52 عامًا، يقيم ناحية قرية العتامنة دائرة مركز طما، خبر مصرع ابنه "علاء" البالغ من العمر 20 عامًا، في حادث سيارة، ليتفاجئ الجميع بسقوط والده مغشيًا عليه من شدة حزنه لحظة سماعه خبر الوفاة، ليفارق هو أيضًا الحياة عقب ساعاتٍ قليلة من وفاة ابنه.

وعمّ الحزن الشديد على جميع أهالي القرية بسبب هذه الواقعة التي تسببت في أن تتشح القرية بالسواد حزنًا عليهما.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمانين اليوم الثلاثاء.

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