الامارات | «دبي للثقافة» تبدأ العد التنازلي لنسخة مميزة من «سكة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تبدأ العد التنازلي لنسخة مميزة من «سكة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، مع بدء العد التنازلي لانطلاق النسخة العاشرة من «مهرجان سكة للفنون والتصميم»، استعدادها لتقديم تجربة متكاملة مليئة بالمتعة والفائدة للجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار في دورة هذا العام التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة «دبي للثقافة».

إلى جانب زيارة حي الفهيدي التاريخي، واستكشاف الكثير من معالمه التاريخية، يمكن للزوار الاستمتاع بالمعارض والتركيبات الفنية المبتكرة، وبمجموعة مختارة من النشاطات المسائية التي ستنشر البهجة في المكان مع عروض سينمائية وموسيقية وغنائية آسرة، فضلاً عن المشاركة في ورش العمل وجلسات المحادثة، والتمتُّع بتجربة طعام مميزة وخيارات شهية تقدمها الأكشاك المنتشرة في الحي.

وتحت شعار «نحتفي بالفن.. نحتفي بالازدهار»، ستتواصل فعاليات «مهرجان سكة للفنون والتصميم 2022» خلال الفترة من 15 إلى 24 مارس 2022، في حي الفهيدي التاريخي. وسيرحّب الحي بزواره للتجول في أزقته واستكشاف معارض «سكة» المتميزة التي تبدأ من الساعة السادسة مساءً إلى الـ11 ليلاً خلال أيام الأسبوع، ومن الثانية ظهراً إلى منتصف الليل في يوم السبت، ومن الثانية ظهراً إلى الـ11 ليلاً يوم الأحد.

ويقدم معرض سكة الفني هذا العام عدداً من المشروعات الخاصة، منها «بيت سكة» و«البيت الخليجي»؛ وإطلاق «بينالي.آيو 2022»؛ إضافة إلى عدد من الأعمال التركيبية المميزة، وورش العمل حول الإعلام الجديد، والكثير من الفعاليات الأخرى الفريدة.

وستعمل «دبي للثقافة» على تسهيل وصول الجمهور إلى مهرجان سكة للفنون والتصميم، بتوفير العديد من الخيارات والبدائل من خلال تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات، لحرصها على مشاركة واستقطاب جميع شرائح المجتمع إلى الحدث. ويمكن للزوار الوصول إلى «سكة» من خلال حافلات النقل العام عن طريق محطة حافلات الفهيدي، ومن خلال محطات المترو عن طريق محطة مترو الفهيدي.

• «سكة الفني» يقدم هذا العام مشروعات خاصة منها «بيت سكة» و«البيت الخليجي».

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