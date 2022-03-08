الامارات | 250 مبادرة وفاعلية ضمن «الإمارات تقرأ»

شكرا لقرائتكم خبر عن 250 مبادرة وفاعلية ضمن «الإمارات تقرأ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي دولة الإمارات بشهر القراءة 2022، المنعقد هذا العام تحت شعار «الإمارات تقرأ»، بما يقرب من 250 مبادرة وفاعلية، بهدف تجسيد الرؤية الوطنية التي تهدف إلى إعداد جيل قارئ، وترسيخ مكانة الدولة كعاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة، بمشاركة جهات ومؤسسات ثقافية في الدولة.

وأبرز المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة الثقافة والجهات المشاركة، أمس، في أبوظبي، مؤشر الإمارات الوطني للقراءة لقياس وتتبُّع عادات وميول القراءة بين شرائح المجتمع الإماراتي كافة، من خلال قياس عدد الكتب التي تتم قراءتها بشكل اختياري خلال العام، ورقية أم إلكترونية أم صوتية، إضافة إلى استقراء المحفزات والمعوقات التي تزيد أو تحد من معدلات القراءة.

كذلك تطلق الوزارة عدداً من البرامج والمبادرات مع شركائها خلال شهر القراءة، أهمها، وفق ما أوضح وكيل وزارة الثقافة والشباب للتراث والفنون المكلف علي الشعالي، سلسلة من الحوارات الحضورية والافتراضية لمناقشة واقع القراءة، يديرها أهم الأدباء والمؤثرين في صناعة الكتاب، والتي تستهل بجلسة خاصة بعنوان «المبدعة الإماراتية أيقونة الثقافة»، تتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وفيها يلتقي الجمهور مع نماذج ورموز إماراتية رائدة، ممن تَرَّكنَ حضوراً لافتاً في مجال الثقافة، كما خُصصت جلسة تناقش أثر الحكايات والقصص قبل النوم على الأطفال، تبحث في أبعادها التربوية والنفسية، إضافة إلى إقامة أمسية شعرية إماراتية، تتزامن مع اليوم العالمي للشعر لمجموعة من شعراء الشعر الحديث في الإمارات، تقف عند مظاهر وأساليب التجديد في شعرهم.

وأعلن مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب سعيد النظري، خلال المؤتمر، عن إطلاق مجلس شباب الإمارات الأدبي، الذي يسعى إلى تعزيز ثقافة الحوار والنقد البناء لدى الشباب، وترسيخ قاعـدة أدبية وفكرية بينهم، فيما تطلق هيئة دبي للثقافة والفنون ثلاث مبادرات وفعاليات تتضمن 65 نشاطاً مختلفاً خلال شهر القراءة، وفق لما أعلنه المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب، الدكتور سعيد خرباش، ومن أهمها إقامة معرض الكتاب المستعمل في مكتبة الطوار على مدار أسبوعين، وعقّد جلسات قرائية للأطفال في مكتبة الراشدية وهور العنز، وفعالية ورشة الخط العربي في مكتبة حتا.

ويشارك مركز أبوظبي للغة العربية في أنشطة وفعاليات الشهر عبر عدد من المبادرات والفعاليات، منها مبادرة 50 ألف قارئ، فيما تطلق دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي خلال أيام الشهر عدداً من المبادرات والفعاليات.

وأعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن منح «مكتبات الشارقة» فرصة التسجيل على عضوية ذكية مجانية لمدة سنة لموظفي حكومة دولة الإمارات، خلال شهر القراءة.

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