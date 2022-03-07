افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - يحلم جميع الشباب بالزواج وتأسيس حياة سعيدة، ولكن بسبب غلاء الأسعار يعوقهم هذا من تحقيق أحلامهم، وفي هذا التقرير نعرض لكم فرش للشقة بأسعار تقل عن 15 ألف جنيه، وذلك كما ذكر في موقع "أمازون".

- طقم رتان كنبة و2 كرسي وطاولة من Loka Egypt، بسعر 6250 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- دولاب، لونه بني، بسعر 420جنيها.. للشراء اضغط هنا

- طاولة جانبية خشب للسرير من هوم تو جو ، لونها أبيض، بسعر 235 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- سرير مودرن، لونه رصاصي، بسعر 1977 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- مرايا للتجميل مقاس 60 عرض و 160 طول بها لمبات، بسعر 950 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- طاولة خشبية مع 4 كراسي، باللون البني، بسعر 3000 جنيها.. للشراء اضغط هنا