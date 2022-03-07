طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص.. وصفة سهلة «على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المكرونة بالوايت صوص واحدة من أكثر الأكلات التي يحبها الأطفال والكبار، وفيما يلي طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص في البيت على طريقة الشيف أميرة شنب، من قناة «سي بي سي سفرة»، وكذلك طريقة عملها بنكهات مختلفة.

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص

- نصف كيلو مكرونة مقصوصة

- ماء مغلي

- لتر لبن

- 2 ملعقة دقيق

- 2 ملعقة زبدة

- قرفة

- جوزة الطيب

- ملح

- فلفل أسود

- نصف كوب ريحان طازج

- ثوم صحيح

- نصف كوب مشروم شرائح

طريقة التحضير

- في قدر على النار يوضع الثوم والزبدة والملح والفلفل والقرفة وجوز الطيب والمشروم ويقلب جيدا.

- يضاف إليه الدقيق ويضاف الريحان واللبن.

- يترك على النار حتى يصبح الصوص الأبيض سميكا.

- تضاف المكرونة إلى الخليط وتقلب جيدا.

- ترفع من على النار وتقدم ساخنة مع رشة ريحان.

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص والجمبري

- مكرونة بينا مسلوقة

- كريمة

- لبن

- دقيق

- زبدة

- قرفة

- جوزة الطيب

- ملح

- فلفل أسود

- ريحان طازج

- ثوم مفروم

- جمبري وسط بدون قشر

طريقة التحضير

- في قدر على النار يوضع الثوم المفروم مع الجمبري وزبدة وملح وفلفل وقرفة وجوز الطيب والريحان المفروم ويقلب جيدا.

- يضاف الدقيق ويضاف الكريمة واللبن.

- يترك على النار حتى يصبح الصوص سميكا.

- تضاف المكرونة إلى الخليط وتقلب جيدا.

- ترفع من على النار وتقدم المكرونة بالوايت صوص ساخنة مع رشة روزماري.

طريقة عمل مكرونة وايت صوص الوصفة الأصلية

- 500 جرام مكرونة من أي نوع.

- ربع كيلو أو أكثر قليلًا من صدور الدجاج المقطعة إلى مربعات «يمكن استبدال الدجاج بالجمبري».

- كوب من المشروم الطازج المقطع إلى شرائح أو المعلب بعد غسله بالماء والخل وتصفيته.

- 2 ملعقة من الشيدر المبشور

- بقدونس مفروم

- نصف ملعقة ملح

- نصف ملعقة فلفل

- نصف ملعقة كمون

- نصف ملعقة سماق

- نصف ملعقة قرفة

- نصف ملعقة زنجبيل

- 2 ملعقة زيت

- 2 ملعقة زبد

- 2 ملعقة دقيق

- 2 كوب حليب

طريقة التحضير

- تسلق المكرونة في ماء غزير وملعقة ملح وملعقة زيت.

- يشوح البصل ثم الثوم والمشروم ويوضع الدجاج أو الجمبري في وعاء آخر.

- يوضع الزبد مع الدقيق ويشوح الدقيق جيدًا باستمرار على نار متوسطة حتى يصبح لون الدقيق ذهبيًا.

- يضاف الحليب أو الكريمة ويقلب حتى يصل للسمك المطلوب «يجب أن يكون أقل من البشاميل».

- تضاف المكرونة ثم البصل والدجاج والمشروم، ويقلب جيدًا ثم تقدم ساخنة بعد تزيينها بمبشور الشيدر والبقدونس المفروم.

- اكتفي بالصوص والجبنة ولا تضيفي المشروم والدجاج أو الجمبري للوصفة الأصلية.

طريقة عمل مكرونة وايت صوص على الطريقة الإيطالية

- ½ كيلو مكرونة بنا أو قلم.

- ½ كيلو جمبري مقشر ونظيف.

- كوب و½ كريمة طبخ.

- كوب و½ حليب.

- ½ كوب جين بارميزان مبشور.

- 3 فصوص ثوم مفروم.

- 2 ملعقة كبيرة زيت.

- 2 ملعقة كبيرة زبدة.

- 2 ملعقة كبيرة دقيق.

- ملعقة صغيرة بصل بودرة.

- ملعقة صغيرة بهارات إيطالية «أوريغانو مجفف، ريحان مجفف، زعتر مجفف».

- ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

- تسلق المكرونة في ماء مغلي ومملح، وتترك حتى تنضج ثم تصفى تماما من الماء.

- على نار متوسطة الحرارة يوضع الزيت والزبدة، على النار ويترك حتى تذوب الزبدة.

- يضاف الجمبري والثوم، ويقلب حتى يتغير لون الجمبري.

- يضاف الدقيق ويقلب لمدة دقيقة، ثم يضاف الحليب تدريجيًّا ويقلب حتى يذوب الدقيق تمامًا.

- تضاف الكريمة والبهارات الإيطالية والبصل والبارميزان، مع التقليب باستمرار حتى يغلي الخليط ويغلظ ويكون أقل في السماكة من البشاميل.

- تضاف المكرونة على الصزص مع التقليب، ثم توضع في أطباق التقديم وتقدم ساخنة.