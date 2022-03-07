علاج الدهون الثلاثية في البيت.. «طريقة صحية وسريعة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يترتب على الإصابة بالدهون الثلاثية، مشاكل كثيرة، لدرجة تهدد صحة المريض بها بشكل كبير ببعض الأمراض الخطيرة لذا يلجأ البعض للبحث المستمر عن علاج يخلصه من هذا العرض المؤثر بشكل سلبي على حياته، ومن هنا نستعرض في هذا التقرير أبرز الأسباب وعلاج الدهون الثلاثية في البيت بطريقة سريعة وفقًا لموقع «health line».

ما الدهون الثلاثية ومستوياتها في الجسم؟

هي نوع من الدهون الموجودة في الدم، فبعد أن تتناول الطعام، يقوم الجسم بتحويل السعرات الحرارية التي لا يحتاجها إلى دهون ثلاثية ويخزنها في الخلايا الدهنية لحين استخدامها، وتبحث الكثير من السيدات عن أسباب الدهون الثلاثية وطرق العلاج في البيت بطريقة صحيحة.

وتعد الدهون الثلاثية مصدرا مهما للطاقة في الجسم فضلًا عن وجود الكثير منها في الدم والذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بجانب أنه يعاني حوالي 25.9% من البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية من ارتفاع نسبة الدهون في الدم، بالإضافة إلى أن الإصابة بالسمنة أو مرض السكر وشرب الكحول واتباع نظام غذائي عالي السعرات الحرارية يساهم في ارتفاع مستوي الدهون في الدم.

طرق خفض مستويات الدهون في الدم

يمكن خفضها من خلال مجموعة منوعة من التغيرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، واتباع النصائح التالية:

1- الحصول على وزن صحي مناسب حيث إن فقدان الوزن يمكن أن يقلل من الدهون في الجسم

2- التقليل من تناول السكريوجد السكر المضاف بكثرة في الحلويات والمشروبات الغازية وعصير الفاكهة، مما يرفع مستوى الشحوم في الدم ويؤدي إلى أمراض القلب، ويمكنك استبدال المشروبات المحلاة بالسكر بالماء والذي يخفض بدوره هذه الشحوم.

3- اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدراتحيث إن الكربوهيدرات الزائدة تتحول لدهون ثلاثية تسمي الجليسريدات وتخزنها في الخلايا الدهنية، وتقليلها يساهم في خفض مستوياتها في الجسم.

4- تناول المزيد من الألياف وتوجد بشكل طبيعي في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والحبوب والبقوليات، وتعمل على إبطاء امتصاص الدهون والسكر في الأمعاء.

5- ممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي والركض وركوب الدراجات والسباحة، حيث إنها تقلل من الشحوم في الجسم.

6- تجنب تناول الدهون غير المشبعة الضارة وهي دهون تضاف إلى الأطعمة المصنعة؛ لزيادة صلاحيتها، وتوجد في الأطعمة المقلية والسلع المخبوزة المصنوعة من الزيوت المهدرجة.

7- تناول الأسماك مرتين في الأسبوعحيث إنها تحتوي على العديد من الفوائد ومنها السردين والرنجة والسلمون والماكريل والتونة للمحافظة على صحة القلب؛ نظرًا لاحتوائها على أوميغا 3.

8- زيادة تناول الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة وتوجد في زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو والأسماك والجوز وبذور الكتان والشيا.

9- تجنب شرب الكحول

10- تناول بروتين الصويافول الصويا غني بالإيسوفلافون، وهو من المركبات النباتية ذات الفوائد الصحية ويعمل على خفض الكوليسترول في الدم.

11- تناول الكثير من المكسرات مثل عين الجمل واللوز والفستق والكاجو والبدق

12- تناول بعض المكملات الغذائية مثل زيت السمك ونبات الحلبة.

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل، في تصريحات لها على قناة «صدي البلد»، أن الشخص المصاب بالدهون الثلاثية أو دهون الكولوسترول ليس لديه أي مشاكل صحية، بالإضافة إلى أنه في حاجة إلى دواء فعال لسد الشهية لديه.

وأوضحت «سهيل»، سبب حاجته لدواء قوي وفعال؛ لاحتوائه على الكثير من الألياف الغذائية العالية، مثل كبسولة الفيتارم للتخسيس، والتي تحتوي على العديد من الإنزيمات التي تنظم عملية الهضم وتقلل من أمراض المعدة وتحرق الكثير من السعرات الحرارية في الجسم، بجانب اعطاءه دواء مساعد أخر في زيادة معدل الحرق مثل دروبس والذي يساهم في سد الشهية والتخلص من الدهون الثلاثية وإنقاص الوزن من 8-10 كيلو في الشهر.