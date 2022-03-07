علاج تشقق الكعبين باستخدام معجون الأسنان ومكونات أخرى

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تشقق الكعبين مشكلة تواجه العديد من السيدات والرجال خلال فصل الصيف، وكذلك الشتاء، وتحتاج إلى العلاج والمرطبات بشكل دائم كي تحافظ على الشكل الجمالي للقدم، وفيما يلي طريقة علاج تشقق الكعبين باستخدام معجون الأسنان في البيت، وعلاجات أخرى يمكن عملها بسهولة في البيت بدون الحاجة للذهاب إلى طبيب ومعالج، وذلك بحسب ما نشر موقع «هيلث لاين» المتخصص في العلاجات الطبية.

سبب تشقق الكعبين

سواء كان فصل الشتاء أو الصيف، فإن تشقق الكعبين أو الجلد يمثل مشكلة شائعة لدى بعض الأشخاص، وفيما يلي طريقة استخدام معجون الأسنان والطماطم على الجلد المتشقق في الكعبين للتخلص منه نهائيا.

الطماطم مفيدة للبشرة، لذا من الجيد مزجها مع معجون الأسنان على الكعبين حيث يمكن أن ترطب الطماطم البشرة وتغذيها لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين سي، وهكذا يمكن استخدام معجون الأسنان لـ علاج تشقق الكعبين.

علاج تشقق القدمين بمعجون الأسنان

المكونات:

- طماطم

- معجون أسنان أبيض

الطريقة:

- بداية يجب تقطيع الطماطم إلى نصفين وأخذ ملعقة لتقطيع قلب حبة طماطم فقط.

- من المهم إضافة البذور والعصير إلى الطبق.

- يضاف معجون الأسنان إلى طبق بذور الطماطم والعصير.

- تخلط كل المكونات معًا مع أخذ القليل من عصير الطماطم من نصف الثمرة الآخر إلى المزيج.

- خذ النصف الآخر من الطماطم واستخدمه كأداة لتغمس فيه خليط معجون أسنان الطماطم.

- يوضع المزيج على الكعب أو الجلد المتشقق ويفرك في حركات دائرية.

بشكل عام يعتبر هذا العلاج المنزلي غير مكلف، ويستمر لمدة 30 دقيقة، ويجب تركه لبعض الوقت على الكعبين قبل غسله وتنظيفه.

العلاجات المنزلية لتشقق الكعبين

هناك أيضا العديد من العلاجات المنزلية لتشقق الكعبين غير معجون الأسنان والتي يمكن استخدامها، ومن بينها، الخل لنقع القدمين.

- زيت زيتون أو زيت نباتي للترطيب.

- زبدة الشيا للترطيب.

- موز مهروس للترطيب.

- شمع البارافين، لحبس الرطوبة في الداخل.

- دقيق الشوفان الممزوج بالزيت للتقشير.

- المرطب الطبي أو الكريمي أيضا المخصص للكعبين واحد من أهم وأول العلاجات المنزلية الهامة للقدمية، وللحالات الشديدة يجب حبس الرطوبة جيدا داخل القدمين.

- انقع القدمين في ماء فاتر وصابون أيضا لمدة 20 دقيقة من الأمور المفيدة جدا لتنعيم القدمين.

- يجب استخدام ليفة جافة، أو حجر لتنعيم القدمين.

- تجفيف القدمين جيدا وبين الأصابع كذلك، ثم وضع بلسم أو مرطب كثيف.

- ضع فازلين لحبس الرطوبة داخل القدمين، ثم ارتداء الجوارب لمنع انتشار الدهون في كل مكان.

- العسل أيضا يستخدم كعلاج طبيعي لعلاج تشقق الكعبين، بحسب دراسة نشرت في عام 2012، حيث أن للعسل خصائص مضادة للبكتيريا والاتلهابات والمبكروبات.

- كما يمكن استخدام العسل لتقشير البشرة وتغذيتها بعد الترطيب.

- يوصي باستخدام زيت جوز الهند لهند للبشرة الجافة والأكزيما والصدفية، لأنه يساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة.

أعراض تحدث مع تشقق الكعبين

بالإضافة إلى الكعب المتشقق، قد تواجهين:

- قشور الجلد

- قد يكون الألم شديدًا

- نزيف

- جلد أحمر ملتهب

- تقرح

في الحالات الشديدة، قد تصاب بمضاعفات مع تشقق الكعب، خاصةً إذا كان ناتجًا عن حالة طبية.

طرق أخرى لمنع الكعب المتشقق

تجنب الوقوف في وضع واحد أو الجلوس مع عقد ساقيك لفترة طويلة.

انزلق على كريم القدم السميك ليلاً ثم غطِ قدميك بالجوارب لحبس الرطوبة فيها.

افحص قدميك يوميًا، خاصةً إذا كنت مصابًا بداء السكري أو حالة أخرى تسبب جفاف الجلد.

ارتدِ حشوات أحذية مخصصة «تقويم العظام» لتلطيف كعبك وحتى توزع الوزن.

ارتدِ جوارب مبطنة ذات نوعية جيدة أو تم اختبارها سريريًا.

تناول الكثير من السوائل لتحافظ على الرطوبة.