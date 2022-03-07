فوائد اليانسون على الريق.. مشروب فرعوني لعلاج الأرق وعسر الهضم

القاهرة - سمر حسين - صحة

اليانسون نبات له زهور بيضاء ذات رائحة طيبة، ويعد من أقدم التوابل التي عرفتها البشرية، حيث كان موطنه الأصلي مصر واليونان وآسيا الصغرى، ولديه شعبيه كبيرة في هذه المناطق، لكنه الآن يزرع في جميع أنحاء العالم، ويستخدم في أطباق عديدة لرائحته العطرية وطعمه المميز، أما فوائد اليانسون على الريق لا يعرفها الكثير وهو ما سنوضحه في السطور التالية وفقا لموقع «healthbenefitstimes».

فوائد اليانسون على الريق

- يحسن الهضم

مناسب لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، ويقلل من الغثيان والإسهال وآلام البطن ومشكلة الغازات وانتفاخ البطن وكذلك التهاب المعدة، بالإضافة إلى ذلك يعمل كفاتح للشهية.

- يعالج الأرق

لشاي اليانسون قيمة لا تصدق في إدارة اضطرابات النوم، إذا تم تناوله بعد الوجبات أو حتى قبل الذهاب إلى الفراش، ولكن يجب عدم غلي اليانسون لفترة طويلة حيث يتبخر الزيت العطري، كما أنه سيفقد غالبية صفاته العلاجية.

- التشنجات

فوائد اليانسون على الريق يمنع التشنجات ويضبطها، حتى إذا كانت التشنجات ناتجة عن الصدمة الكهربائية.

- يقلل الالتهابات

لديه فوائد كبيرة في تجنب وإدارة العدوى الميكروبية وكذلك الأمراض التي تسببها.

- يعزز الرضاعة

يتكون اليانسون النجمي من مادة ديانثول وفوتوانثول لهم تأثيرات استروجين لتحسين الرضاعة، ويستخدم أيضا لزيادة الرغبة الجنسية وكذلك للتعامل مع متلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

- طارد للبلغم

يساعد على التخلص من البلغم داخل الحلق والرئتين، علاوة على ذلك هو فعال في علاج الربو، ويوجد في العديد من أدوية السعال، بالإضافة إلى أنه مفيد في علاج الكثير من مشاكل الجهاز التنفسي الأخرى، يساعد أيضًا في التئام التهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

- يعزز صحة الفم

من فوائد اليانسون على الريق يساعد في الحفاظ على صحة الفم، كونه مضاد للميكروبات ومضاد للبكتيريا يجعله غسول فم فعال، يساعد في علاج مشكلة النفس الكريهة وكذلك تورم الفم، يمكن استخدامه في وصفات غسول الفم المصنوعة منزليًا.

- مفيد لصحة الأطفال

استخدام اليانسون للرضع شائع، يعالج آلام المعدة الشديدة ويساعد في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي عندهم، علاوة على ذلك يساعد في تحسين الحليب لدى الأمهات المرضعات.

- يحتوي على مضادات الأكسدة

يحتوي اليانسون على مواد كيميائية عديدة لها خصائص مضادة للأكسدة بالإضافة إلى الفوائد الصحية.

- مفيد للقلب

يحافظ زيت اليانسون على مستوى ضغط الدم، ويقلل الضغط على القلب، ونظرًا لأن الزيت يعمل على إزالة السموم من الجسم، فهو يعزز تدفق الدم وكذلك يحافظ على صحة القلب وتوازنه، ويعمل على تنشيط القلب ويحافظ على نشاطه، ولكن يجب على الأفراد الذين لديهم مستوى ضغط دم منخفض تجنب استخدام الزيت لأنه قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في مستوى ضغط الدم.

- التمثيل الغذائي

يحافظ زيت الينسون على التمثيل الغذائي في الجسم، يحفز الزيت الهرمونات والإنزيمات داخل الجسم مما يحافظ على معدل الأيض، وتساعد خاصية إزالة السموم الموجودة في بذور اليانسون على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

الفوائد الطبية للينسون

في هذا الصدد، يوضح الدكتور الصيدلي حازم منير عبر فيديو على قناته على «اليوتيوب»، الفوائد الطبية فوائد اليانسون على الريق ومنها:

- مفيد للسيدات لأنه يساعد علاج الاكتئاب، فالسيدات التي تشرب 3 جرامات من الينسون يوميا تقل لديهم أعراض اكتئاب ما بعد الولادة.

- يساعد في علاج عسر الهضم، فشرب كوب من شاء الينسون بعد كل وجبة سيساعد في تقليل هذه المشكلة بشكل ملحوظ.

- يساعد شاي الينسون في علاج المغص والتقلصات وعسر الهضم لدي الأطفال.

- خلط الينسون بالشمر وعشبة السنا يساعد في علاج الإمساك.