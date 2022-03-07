السفير الإسباني بالقاهرة لـ«الوطن»: «دور السيدة المصرية فعال في كل المجالات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«المرأة في القيادة»، شعار الملتقى الذي عقدته السفارة الإسبانية في القاهرة، بمقر إقامة السفير الأسباني رامون خيل كاسارس، احتفالًا بدور المرأة المصرية ودروها الكبير والفعال في كثير من مجالات الحياة العامة، ولترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الثقافات.

احتفال السفير الإسباني بيوم المرأة العالمي

وأكد السفير الإسباني في تصريحات خاصة لـ «هن»، احتفالا بيوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس، فأنه يشجع السيدة المصرية دائمًا ويؤمن بدورها الفعال في جميع المجالات، موضحا أن الملتقى لم يقتصر دوره على إبراز النماذج الناجحة والمعروفة إذ تطرق لإبراز نماذج وقصص من الريف والأماكن المختلفة، بالإضافة إلى إبراز المشكلات التي تواجه السيدات، ودعمهن لمساعدتهن في التغلب عليها.

مشاركة العديد من السيدات المصريات بالملتقى

وشاركت العديد من السيدات المصريات اللائي يشغلن مناصب قيادية، وكان أبرزهن نهاد أبو القمصان الناشطة في مجال حقوق المرأة، المخرجة أمل رمسيس مؤسسة مهرجان القاهرة الدولي لسينما المرأة، الدكتورة ياسمين الشاذلي عالمة البصريات، بالإضافة إلى عدد من السيدات الخبيرات في العنف بين الجنسين وأبرزهن أمل توفيق مديرة مكتب الشكاوي في المجلس القومي للمرأة.

دعم صانعات الأفلام

ولم يقتصر الملتقى على إبراز دور النماذج المعروفة من المصريات الناجحات، إذ حرص على دعم نماذج من الفتيات البارعات في صناعة الأفلام، وكان الهدف الأساسي من النشاط الإسباني في مصر هو تمكين المرأة، من خلال المساواة بين الجنسين بالإضافة إلى إبراز ثقافة الدفاع عن حقوق المرأة.

فيما عرض لافتات ولوحات فنية تعرض دور المصرية وتجسد نشاطاتها في المجتمع العربي، والتي تشجع المرأة على كسر القاعدة وتدعمها على ممارسة العديد من النشاطات مثل الجنس الآخر، وكان من بينها لافتات بصور كاريكاتير دون عليها: «أنا أقدر أسافر وحدي.. أنت إنسان حقوقك واحدة».