تحذير عاجل قبل شهر رمضان من مشروب التمر هندي البودرة.. يسبب أضرارا خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ما يجعل الناس يستعدون على شراء مستلزماته من منتجات وأطعمة والمشروبات البودرة ومن بينها مشروب التمر هندي ليتم تخزينها في الفريزر.

وحذر الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية عبر «هن»، من شراء المشروبات البودرة وتحدث بشكل خاص عن التمر هندي إحدى المشروبات الرمضانية كونه يكون ليس تمرا طبيعيا وعبارة عن سكر وملح ليمون ونكهة بمذاق التمر.

أَضرار التمر الهندي

وشرح أستاذ علوم الأغذية أن هناك بعض الأماكن مجهولة المصدر التي تبيع التمر الهندي بودرة ويكون يحتوي على تركيبة غير طبيعية مثل ملح الليمون الذي يعطي المذاق الحامضي مع إضافة السكر: «يعني التمر الهندي بيكون عبارة عن لون وريحة ومجرد نكهة».

وأضاف «الحوفي» أن أيضا من أضرار التمر الهندي البودرة أنه يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية العالية، بسبب وجود كمية كبيرة من السكر والطعم واللون الصناعيين: «وفي الاخر ميكونش في أي فايدة للمشروب».

ونصح أستاذ علوم الأغذية بعدم شراء التمر الهندي البودرة أو العصائر البودرة، لما تحتويه من مواد صناعية تتسبب في مشاكل صحية للإنسان: «بتبقى مضرة للجسم وممكن تسبب عبئا كبيرا على الكلى والكبد».

أضرار المشروبات البودرة

وتابع الحوفي أن لابد أن يعلم الشخص أن المشروبات البودرة تحتوي على السكر وألوان صناعية وملح الليمون لذلك يمكن استبدالها بالمنتجات الطبيعية مثل شراء التمر الطبيعي: «اللون الأسود اللي في التمر الهندي البودرة بيكون عبارة عن صبغة».

وطالب أستاذ علوم الأغذية، عدم شراء العصائر البودرة واستبدالها بالطبيعية، موضحا أن أغلبيتها تكون ليس عليها رقابة صحية من الجهات المختصة: «وممكن الواحد يتناول كوب واحد بس من التمر الطبيعي في شهر رمضان عشان السعرات الحرارية».