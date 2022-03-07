الامارات | أفضل طعام لخفض الكوليسترول الضار.. غذاء رخيص يحقق نتائج سريعة

شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل طعام لخفض الكوليسترول الضار.. غذاء رخيص يحقق نتائج سريعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يسبب ارتفاع الكوليسترول الضار العديد من الأعراض الواضحة كبعض الأمراض الأخرى، ولاكتشاف الإصابة بالمرض ينبغي إجراء فحص الدم، ويمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة إلى إحداث فوضى في الشرايين وتسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية، ويقول خبراء التغذية إن هناك بعض الأطعمة مثل البقوليات وخاصة الفاصوليا وهي غذاء رخيص ومتوافر في كل المتاجر، والتي قد تساعد على تخفيض مستويات الكوليسترول الضار.

وبحسب تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية يمكن تناول البقوليات للمساعدة في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وذلك بالطبع إلى جانب الأدوية إذا وصفها الطبيب، وإذا لم يكن هناك مانع صحي لدى الشخص في تناولها، حيث إن هناك بعض الأشخاص قد تكون لديهم حساسية تجاه أنواع معينة من الأطعمة.

وتشير الإحصائيات الجديدة الصادرة عن هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يستهدف أكثر من 40 في المائة من الأشخاص في المملكة المتحدة، وتصف هذه الحالة المرضية تراكم مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انسداد الأوعية الدموية ومشاكل صحية خطيرة أخرى.

وفي حين أن اتباع نظام غذائي غير صحي غني بالدهون المشبعة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكوليسترول الضار، فإن العكس يمكن أن يساعد في تقليل نسبته.

وتقول خبيرة التغذية ماي سيمبكين إن الطعام الذي يمكن أن يساعد على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة هو البقوليات، وخاصة الفاصوليا والبازلاء والعدس.

وأضافت خبيرة التغذية أن تضمين البقوليات بانتظام في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في خفض كمية كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة الضار "LDL" في جسمك، وهذا النوع هو الجاني الذي يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .

وأوضحت أن الشيء الجيد الذي يجعل البقوليات فعالة في مكافحة الكوليسترول هو الألياف القابلة للذوبان، كما أنها تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول من الأمعاء إلى مجرى الدم، مع تعزيز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة.

وتابعت أن الفاصوليا بالتحديد يمكنها أن تقلل نسبة الكوليسترول في الدم في ستة أسابيع فقط، والفاصوليا لديها قدرة غير عادية على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

ووجدت دراسة أجراها باحثون كنديون أن حصة تعادل 100 جرام من الفاصوليا أو البقول يومياً، كانت قادرة على خفض الكوليسترول بنسبة خمسة بالمائة على مدار ستة أسابيع.

وعلى الرغم من أن الفاصوليا تبدو جيدة بشكل خاص في وظيفة خفض الكوليسترول، إلا أن الحفاظ على تنوع أنواع البقوليات والأطعمة الصحية يمكن أن يساعد في تحقيق الهدف.

ويمكنك البدء في دمج الفاصوليا تدريجياً في نظامك الغذائي، واستخدام العدس على سبيل المثال بدلاً من اللحم في صلصة المعكرونة، ويمكن أيضاً التفكير في إضافة الفاصوليا أو البقول إلى السلطات، وتذكر أن القاعدة الأساسية هي الحفاظ على توازن نظامك الغذائي وتناول البقوليات بانتظام، مع ممارسة الرياضة بانتظام.

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