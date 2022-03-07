الامارات | تعليق تيك توك في روسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق تيك توك في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تطبيق "تيك توك" بالأمس أنه سيعلق خاصية البث المباشر وتحميل المقاطع المصورة على منصته في روسيا بينما يراجع تداعيات قانون الإعلام الجديد الذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين يوم الجمعة.

وقالت الشركة في سلسلة من التغريدات على حسابها في تويتر: «ليس لدينا خيار سوى تعليق البث المباشر والمحتوى الجديد على خدمة التسجيلات المصورة الخاصة بنا بينما نعكف على مراجعة الآثار الأمنية لهذا القانون».

وأضافت أن التراسل داخل التطبيق لن يتأثر بالقرار كما أكدت استمرارية الشركة في تقييم الظروف المتطورة في روسيا لتحديد إمكانية استئناف الخدمات بالكامل مع الحرص على الحفاظ على اعتبارات السلامة .

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