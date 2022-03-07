قبل ما تأكل التمر في رمضان.. اعرف الفوائد الصحية التي يقدمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يحرص كثير من الأشخاص في شهر رمضان المبارك الذي يحل الشهر القادم على تناول التمر قبل الإفطار، وذلك لأنه سنة عن الرسول صل الله عليه وسلم، إضافة إلى أنه يمد الجسم بعديد من الفوائد الصحية التي نذكرها لكم وفقا لموقع "food.ndtv".

- غني بالبروتين:

يعتبر التمر مصدر قوي للبروتينات التي تساعد في الحفاظ على لياقة الجسم، وحتى الحفاظ على العضلات قوية.

- إمداد الجسم بالطاقة:

يحتوي التمر على فيتامينات مثل B1 و B2 و B3 و B5 ، بالإضافة إلى A1 و C، لن تحافظ على صحتك فحسب، بل سيصبح هناك تغيير ملحوظ في مستويات الطاقة لديك أيضًا، لأنه على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والسكروز والفركتوز أيضًا.

- تعزيز صحة العظام:

التمر غني بالسيلينيوم والمنجنيز والنحاس والمغنيسيوم، وكل هذه العناصر تساهم في الحفاظ على صحة العظام، والوقاية من هشاشة العظام.

- التخلص من الكوليسترول الضار:

بفضل احتوائه على كمية وفيرة من البوتاسيوم، لذا يساعد استهلاكه في التخلص من الكوليسترول الضار، وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

- الوقاية من فقر الدم والإنيميا:

يحتوي التمر أيضًا على الحديد، والذي يوصى به بشدة لمن يعانون من نقص الحديد، إذ يساهم في الوقاية من فقر الدم والإنيميا.

- تسهيل الهضم:

يساهم أيضا في تسهيل الهضم، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، كما يوصى به أيضًا لمن يعانون من الإمساك.

- نعومة البشرة:

تعمل الفيتامينات C و D الموجودة في التمر على نعومة البشرة، ومنع الشيخوخة.

- زيادة الوزن:

السكر والبروتينات والفيتامينات الأخرى الموجودة به تساعد في زيادة الوزن، خاصة عند الحاجة إليها للأشخاص اللذين يعانون من النحافة.



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