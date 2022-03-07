شرب القهوة بدون أكل.. عادات يومية تصيبك بالصداع تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يعتبر الصداع من الأمور المزعجة التي تصيب البعض وتفقدهم التركيز على العمل وتعيقهم عن القيام بمهامهم اليومية، وعادة ما يلجأون إلى مسكنات الألم لتخفيفه، ومع الوقت تسبب هذه المسكنات أضرار خطيرة.

لذلك نستعرض لكم بعض العادات التي تسبب لك هذا الصداع لكي تتجنبها، حسب ما جاء في موقع "timesofindia".

-وضعيات خاطئة

يؤدي الجلوس بشكل خاطئ إلى ما يعرف بصداع التوتر، الذي يتصف بألم مستمر وإحساس بالضغط حول الرأس، وهذا النوع من الآلام يؤدي إلى تقلصات في عضلات الرأس والرقبة.

-ارتداء حمالة صدر غير مناسبة

يعتبر ارتداء النساء لحمالات صدر غير مناسبة من حيث الحجم عاملا مساعدا في زيادة احتمالات معاناة آلام الصداع، لأن ذلك يشكل ثقلا وضغطا على الأكتاف، ينتقل إلى منطقة الرقبة.

– تجنب الضوضاء الصاخبة والأضواء الساطعة

تعتبر إحدى المسببات الشائعة للصداع النصفى، لذلك من المهم أن تتجنبوا بعض العادات مثل القيادة في الليل، مشاهدة فيلم سينمائي، التواجد في الأماكن المزدحمة وقضاء ساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة.

– الانتباه إلى ما تأكله

بعض الأطعمة والمشروبات تسبب الصداع مثل الشوكولاتة، اللحوم المصنعة، المحليات والأجبان بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على الكافيين وخاصة القهوة إذا كنت تشربها على الريق.

– تجنب آثار التغيرات الهرمونية

تلعب الهرمونات دوراً مهماً في ما يتعلق بالصداع، حيث تميل بعض النساء إلى المعاناة منه أثناء فترة الحيض أو قبلها مباشرةً من هنا يجب أن تتبعن نظاماً غذائياً صحياً وممارسة التمارين الرياضية خلال هذا الوقت.

– تناول الطعام والنوم بحسب جدول منتظم

يؤدي الصيام أو تخطي الوجبات إلى حدوث الصداع، تأكدوا من تناول الطعام بعد ساعة من الاستيقاظ ومن ثم كل ثلاث إلى أربع ساعات.



لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا