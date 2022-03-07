في غضون أسابيع.. طعام رخيص يمكنه "إزالة الكوليسترول الضار من الجسم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا يسبب ارتفاع الكوليسترول، مثله مثل ارتفاع ضغط الدم، العديد من الأعراض، بدون سابق إنذار، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول هذه المادة إلى إحداث فوضى في الشرايين وتسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية.

على الرغم من أن الأطعمة الدهنية الفاسدة توفر الراحة المثالية لذوقك، إلا أن تناول الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن لهذه الحالة الصامتة والخطيرة أن تزيد من خطر تعرضك لمشاكل صحية خطيرة.

واستعرض موقع صحيفة Express البريطانية، مجموعة الأطعمة التي يمكن أن تكون فعالة لكسر المستويات العالية من الكوليسترول.

يشير ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، إلى تراكم مادة دهنية تسمى الكوليسترول في دمك، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انسداد الأوعية الدموية ومشاكل صحية خطيرة أخرى، لكن اتباع نظام غذائي غير صحي غني بالدهون المشبعة يمكن أن يؤدي إلى السيطرة على الحالة.

الطعام الذي يمكن أن يساعد في إزالة الكوليسترول الضار من الجسم هو البقوليات، مع كون الفاصوليا قوية بشكل خاص.

إن تضمين البقوليات بانتظام في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في خفض كمية كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في جسمك، يُعرف أيضًا باسم الكوليسترول "الضار" ، وهو الذي يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الشيء الجيد الذي يجعل المجموعة الغذائية فعالة للغاية في مكافحة الكوليسترول هو الألياف القابلة للذوبان، وتعمل البقوليات" كحامل "يمكنه إزالة الكوليسترول الضار من الجسم، كما أنها تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول من الأمعاء إلى مجرى الدم، مع تعزيز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة في الأمعاء الغليظة.

تشمل البقوليات "عالية بشكل خاص" من الألياف القابلة للذوبان التي تكسر الكوليسترول ما يلي:

فاصوليا

بازلاء

عدس.

وتعتبر معظم البقوليات قابلة للتبديل، لذلك لا تخف من تغيير الألوان والأشكال والأحجام التي تدرجها في وجباتك.

عندما يتعلق الأمر بالفاصوليا، يمكن للبقول الصغيرة أن تقلل نسبة الكوليسترول في الدم في 6 أسابيع فقط.

الفاصوليا لديها قدرة غير عادية على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

ووجدت دراسة أجراها باحثون كنديون أن جزءًا واحدًا من البقوليات يوميًا على مدار 6 أسابيع كان قادرًا على خفض الكوليسترول بنسبة خمسة بالمائة، وبناءً على هذا البحث، كل ما تحتاجه هو حصة 100 جرام من الفاصوليا أو البقول يوميًا.

كيفية إضافة البقوليات إلى نظامك الغذائي

على الرغم من أن الفاصوليا تبدو جيدة بشكل خاص في وظيفة خفض الكوليسترول، إلا أن الحفاظ على تنوع الأشياء يمكن أن يساعد.

سواء أكان تناول الفاصوليا على الخبز المحمص على الإفطار، أو غيرها، فهناك طرق لا حصر لها يمكننا من خلالها دمج الفاصوليا والبقول في نظام غذائي متوازن.

يمكنك البدء في دمج الفاصوليا تدريجياً في نظامك الغذائي؛ استخدم العدس على سبيل المثال، بدلاً من اللحم في صلصة المعكرونة وفكر في إضافة الفاصوليا أو البقول إلى الكاري أو رشها على السلطات.

تذكر أن القاعدة الأساسية هي الحفاظ على توازن نظامك الغذائي وتناول البقوليات بانتظام.



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