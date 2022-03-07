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طريقة عمل الكفتة المشوية مع الشيف فاطمة أبو حاتي.. السر في الخلطة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الكفتة المشوية فاطمة أبو حاتي

الكفتة المشوية من بين أكثر المأكولات طلبًا في الوطن العربي خاصة في مصر، بسبب طعمها اللذيذ والمميز ورائحتها الشهية، فضلًا عن أنها من أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربات المنزل لتحضيرها في البيت بدلًا من شرائها من المحلات لضمان جودتها، ومن خلال هذه السطور تعرض «هن» طريقة عمل الكفتة المشوية لفاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل الكفتة المشوية مع فاطمة أبو حاتي

المكونات

كيلو لحم مفروم.

ربع كوب من البرغل المغسول.

بصلتان متوسطتا الحجم.

جوزة الطيب.

ملح.

فلفل أسود.

سكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

طريقة عمل الكفتة المشوية للشيف فاطمة ابو حاتي نتبع الخطوات التالية في التحضير:

نحضر بولا كبيرة ونضع اللحم المفروم مع ربع كيلو من الدوش من عند الجزار ونخلطهم معًا، ونضيف البرغل والملح والسكر والفلفل الأسود وجوزة الطيب والبكنج بودر، ثم نحضر البصل المفروم ونضعه في مصفاة ونصفيه، ثم نضع البصل المصفى على اللحم ونقلب جميع المكونات مع بعضها لمدة 10 دقائق أو أكثر، ثم نحضر بولا ونضع ماء البصل المصفى والقليل من الزيت، ثم نصبع الكفتة على أسياخ من الحديد مع استخدام خلطة البصل والزيت، ونضع الكفتة التي تم تصبيعها في صينية، وبعد ذلك نرص الكفتة على المشواة الفحم مع شوي البصل والطماطم والفلفل بجانبها حسب الرغبة، وبعد ذلك نحضر طبق به بقدونس مقطع ونضع الكفتة المشوية فوقه، وتقدم ساخنة.

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طريقة نجلاء الشرشابي

مكونات الخلطة

كيلو لحم مفروم

بقدونس مفروم

بيضة

بصلة كبيرة مفرومة

2 ثمرة طماطم مبشورة

نصف ملعقة صغيرة قرفة

نصف معلقة صغيرة زنجبيل

زيت

ملح

فلفل أسود

رغيف خبز بلدي كبير

طريقة التحضير

لعمل الكفتة المشوية على طريقة نجلاء الشرشابي:

نحضر وعاء صغير الحجم ثم نحضر البصلة المفرومة ونعصرها ثم بعد ذلك نحضر وعاء كبيرا ونضع تفل البصل المفروم والمعصور جيدًا مع رغيف خبز كبير منقوع في الماء ومصفى جيدًا، ونضع القرفة والجنزبيل ومعلقة من الملح ونصف معلقة من الفلفل الأسود وبقدونس مفروم ناعم جدًا وبيضة، ثم نعجن جميع المقادير مع بعضها جيدًا ثم نضع اللحم المفروم ونستمر في العجن، ثم نحضر طبق به ماء البصل مع طماطم مبشورة مع الفلفل الأسود وملح ونقلبهم مع بعضهم، ونحضر صينية مدهونة بالقليل من الزيت وسيخ خشب ونصبع الكفتة على السيخ ونرص الكفتة على الصينية ونضعها في الفرن للشوي، وتقدم على طبق تقديم فوق البقدونس المفروم.

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طريقة الشيف علاء الشربيني

المكونات

كيلو من اللحم المفروم

خلطة كنور للكفتة المشوية

بصل مفروم

ملح

فلفل أسود

بهارات

بقدونس مفروم

طريقة التحضير

نحضر بولا كبيرة ونضع فيها حبة بصل مفروم والملح والفلفل الأسود الناعم مع خلطة كفتة كنور ونضيف اللحم المفروم ونعجن المكونات مع بعضها جيدًا ثم نحضر سيخ من الخشب ونبدأ في تصبيع الكفتة على السيخ مع استخدام الماء في عملية التصبيع، ونحضر طبق ونضع عليه الأسياخ وندخلها في الفرن للتسوية، ثم نحضر طبق كبير للتقديم ونضع فيه البقدونس المفروم وعليه أسياخ الكفتة وتقدم ساخنة.

القيمة الغذائية للكفتة المشوية

- مصدر غني من البروتين والفيتامينات المهم لبناء أنسجة الجسم.

- تكوين كرات الدم الحمراء خفيفة على المعدة وسهلة الهضم.

- تحتوي على بعض المعادن المهمة للجسم مثل معدن الحديد.

- تحتوي على نسبة دهون أقل.

- تساعد على تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة.

- تنظم نقل الأكسجين في كافة أنحاء الجسم.

- تمنع تكون حصوات المسالك البولية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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