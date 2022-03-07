طريقة عمل الكاتشب في البيت بمكونات بسيطة.. «مش هتشتري من بره تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الكاتشب من أكثر الوصفات طلبًا وبحثًا على محرك البحث العالمي «جوجل»، إذ أن الأمهات تفضلن تحضيره في المنزل ولا تحبذن شراءه جاهزا من المحلات كونه غير صحي، ولذا تعرض «هن» في هذا التقرير أكثر من طريقة لعمل الكاتشب في البيت بمكونات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل الكاتشب في البيت مثل فاطمة أبو حاتي

المقادير

كيلو طماطم

ربع كوب من الماء

نصف كوب من الخل

نصف كوب من السكر

2 معلقة كبيرة نشا

2 معلقة كبيرة صلصة

معلقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود

نصف معلقة صغيرة ثوم بودرة

- نقوم بتقطيع الطماطم لمكعبات مع إضافة القليل من الماء، ثم نغطيها ونضعها في حلة على النار لمدة 4 دقائق حتى تغلي.

- نطيء النار ونتركها لتهدأ، ثم نضعها في الخلاط ونخلطها جيدًا.

- نحضر مصفاة مصنوعة من السلك، ثم نصفي الطماطم التي تم خلطها، ونضعها بعد تصفيتها في حلة.

- نضع الحلة على النار مرة أخرى، مع إضافة السكر والملح والفلفل الأسود والثوم البودرة وملعقتين الصلصة والخل، ثم نقلب المكونات مع بعضها، ونتركها على النار تتسبك لمدة 20 دقيقة.

- نضع النشا مع الماء ونقلبهما وبعد ذلك نضيفهما على الطماطم ونستمر في التقليب، ثم يتم تعبئة الكاتشب في برطمانات نظيفة ويوضع في الثلاجة لحين الاستخدام.

صوص الكاتشب مع نجلاء الشرشابي

المقادير وطريقة التحضير

2 كيلو طماطم

نصف كوب نشا

نصف كوب خل

نصف كوب سكر

معلقة كبيرة ملح

معلقة صغيرة فلفل أسود

معلقة كبيرة بصل بودرة

ونقدم فيما يلي، طريقة تحضير الكاتشب بمكونات سهلة وبسيطة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- نحضر حلة ونضع الطماطم بعد إزالة قشرتها الخارجية، ثم نضعها على النار.

- نضيف السكر والملح والفلفل الأسود والبصل البودر ونقلب المكونات جيدا، ثم نتركها تغلي على النار.

- بعد التأكد من غليانها، نرفعها من على النار ثم نضعها في الخلاط ونخلطها جيدًا.

- نضع الطماطم مرة أخرى في نفس الحلة ثم نضعها على النار ونضيف الخل والنشا ونقلب المكونات بشكل جيد، ثم نرفعها من على النار ونعبئها في زجاجات نظيفة وتوضع في الثلاجة.

طريقة عمل الكاتشب على خطى الشيف الشربيني

طماطم

ثوم مفروم

بصلة مبشورة

خل

سكر

ملح

نشا

ماء

لعمل صوص الكاتشب بمكونات سهلة وبسيطة، نتبع الآتي:

نحضر الطماطم المقشرة ونضعها في الخلاط ونضربها جيدًا، ثم نصفيها في مصفاة، ونحضر الكبة ونضع فيها البصل المبشور والثوم ونفرمهما جيدًا، ثم بعد ذلك نحضر حلة ونضعها على النار، ونضع عصير الطماطم المخلوطة ومعها الثوم والبصل المفروم، ونقلب جيدًا ثم نضيف السكر والملح والخل ونستمر في التقليب.

نحضر النشا ونضعه مع القليل من الماء ونقلبه جيدا، ثم نضيفه إلى صوص الطماطم مع التقليب المستمر، وبعد ذلك نتركه ليغلى حتى يصبح قوامه ثقيلا، ثم نصفي الصوص في المصفاة ونضعه في برطمانات نظيفة ونحفظه في الثلاجة.

مقادير وطريقة عمل الكاتشب مثل سالي فؤاد

4/3 صلصة حمراء

كوب ماء

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة سكر

ملح

فلفل أسود

بابريكا

ثوم بودرة

بصل بودرة

طريقة التحضير

نحضر حلة ونضعها على النار، ونضع فيها النشا المقلب جيدًا في الماء وصلصة الطماطم الحمراء و نقلب جيدا.

- نضيف البابريكا والملح والفلفل الأسود والخل والسكر مع التقليب المستمر، ثم نتركها تغلى ونقلبها قليلًا.

- نرفع الصلصة من على النار بعد نضجها وتحولها للكاتشب.

- نحضر زجاجات نظيفة ونضع بالمعلقة الكاتشب فيها، ثم نغلقها ونضعها في الثلاجة لحين الاستخدام.