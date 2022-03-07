طريقة عمل الباستا فلورا بخطوات سهلة.. «متحلاش إلا بالمربى»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد طريقة عمل الباستا فلورا أو تارت المربى، من أكثر أنواع الحلوى التي يحبها الأطفال، وتبحث دائما ربات البيوت عن وصفتها لتعدها لعائلتها في المنزل، فهي تناسب الحفلات وأعياد الميلاد، وتعد من أسهل أنواع المعجنات، فهي لا تأخذ وقت طويل في إعدادها ويمكن استخدام حشوات متنوعة داخلها، لذلك يستعرض «هن» في التقرير التالي، أسرار نجاح البستا فلورا ووصفات مختلفة لتحضيرها.

طريقة عمل الباستا فلورا على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي

المقادير

¼ كيلو زبدة باردة

125جرام سكر بودرة

2 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

½ كيلو دقيق

ذرة ملح

- لحشو الباستا فلورا

½ كيلو مربي أي نوع

الطريقة الأولى:

- أهم خطوات نجاح طريقة عمل الباستا فلورا، وضع الزبدة والدقيق في محضرة الطعام والتأكد من اختلاطهما معا.

- يضاف البيض والفانيليا، إلى المكونات السابقة، ونستمر في خلطها حتى تمتزج جيدا .

- يضاف السكر والملح وتخلط كل المكونات حتى تتكون عجينة طرية.

- تفرد العجينة بين كيسين نايلون بسمك 1 سم، ثم توضع في قالب تارت مدهون بزبدة.

- تزال كل حواف العجينة الزائدة عن حواف القالب وتضاف مربى الفراولة.

- يدخل القالب فرن ساخن على درجة حرارة 180 على الشبكة، حتى تصبح العجينة باللون الذهبي.

الطريقة الثانية

- نضع زبدة طرية مع السكر في الخلاط، ونضربهما معا حتى نحصل على قوام كريمي فاتح.

- يضاف البيض والفانيليا ونقلب جيدا.

- يُخلط الملح بالدقيق ويضافا تدريجيا إلى الخليط حتى تتكون عجينة.

- تفرد العجينة بين كيسين نايلون بسمك رفيع.

- تُنقل العجينة إلى قالب تارت مدهون بزبدة، ويضغط عليها حتى تلزق العجينة بالقالب.

- تُقص كل زوائد العجينة.

- تُفرد باقي العجينة وتقطع إلى شرائط.

- تُفرد المربي داخل العجينة، وتوزع الشرائط على سطح القالب بالطول والعرض.

- تُوضع الباستا فلورا داخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 على الشبكة حتى تصبح باللون الذهبي.

- بعد خروجها من الفرن، ترش بالسكر البودرة وتقدم.

طريقة عمل الباستا فلورا للشيف سالي فؤاد

المقادير

¼ كيلو زبدة طرية

160 جرام سكر بودرة منخول

2 بيضة

فانيليا

½ كيلو دقيق أبيض

- للحشوة

½ كيلو مربى أي نوع

- للزينة

سكر بودرة منخول

- تضرب الزبدة الطرية مع السكر حتى تعطي قوام كريمي، ثم يضاف باقي المكونات في محضرة الطعام حتى الحصول على عجينة.

- تُفرد نصف العجينة بين كيسين نايلون وتفرد بالنشابة على مقاس القالب.

- ترفع بالكيس ثم تقلب في القالب المتحرك.

- تُزال الأطراف الزائدة بالسكين وتوضع المربى.

- نفرد نصف العجين الآخر بين كيسين نايلون، وتقطع شرائح طولية لنغطي بها وجه التارت.

- يدخل القالب الفرن الساخن على درجة حرارة 180 حتى يأخذ اللون الذهبي لمدة نصف ساعة أو أكثر.

-تُوضع على طبق التقديم وترش بالسكر البودرة.

ملاحظات لنجاح الباستا فلورا

- يفضل أن يكون الدقيق منخول.

- يجب أن يكون السكر البودرة منخول.

- الزبدة يجب أن تكون باردة في الطريقة الأولى.

- الزبدة في الطريقة الثانية، يجب أن تكون طرية.

- عجينة التارت والباستا فلورا، لا تعجن كثيرا حتى لا تكون عرق.

- لا يفضل استخدام الزبدة سائلة.

-يفضل استخدام قالب تارت مفتوح متحرك.