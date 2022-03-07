خبز العجين المخمر.. هل هو بديل صحي للعيش العادي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لقد غير الوباء بالتأكيد الطريقة التي ننظر بها إلى الحياة الآن، لقد علمنا قيمة الأشياء التي أخذناها كأمر مسلم به، وعلمنا الاعتماد على الذات، والاقتصاد، والمرونة، والصبر، وأيضًا فن صنع الخبز المخمر.

جلب كورونا معه موجة فرعية كرس فيها الناس أنفسهم للطهي وتعلم الحرف الجديدة وصنع الخبز المخمر.

هل يمكننا أكل خبز العجين المخمر يوميا؟

لا يُصنع خبز العجين المخمر بالخميرة التجارية، إنها تستخدم "بادئ" أصلي - دقيق مخمر ومزيج ماء يحتوي على خميرة برية .. البادئ الطبيعي و 36-48 ساعة من الراحة للعجين يمنحها طعمها الحامض.

يوجد في خبز العجين المخمر وفرة من بكتيريا Lactobacillus التي تؤدي إلى مستويات أعلى من حمض اللاكتيك وكمية أقل من حمض الفيتيك الضار.، يساعد وجود حمض اللاكتيك أيضًا في الهضم الجيد والتوافر البيولوجي للمعادن.

فوائد خبز العجين المخمر

يحتوي خبز العجين المخمر على كميات مناسبة من: الحديد والمنجنيز والكالسيوم وفيتامين ب وفيتامين هـ والسيلينيوم والحديد والمغنيسيوم، في عملية الخبز لا تفقد معادنها الأصلية، وفقا لموقع timesofindia.

الخبز المخمر مقابل الخبز العادي

عامل التخمير لخبز العجين المخمر، بادئ العجين المخمر يحتوي على خميرة برية، بينما يستخدم الخبز العادي الخميرة التجارية.

يحتوي خبز العجين المخمر على فيتامينات ومعادن أكثر من الخبز العادي وله نكهة مميزة.

الجانب السلبي الوحيد هو أنه بينما يستغرق خبز العجين المخمر 36-48 ساعة، يمكن خبز الخبز العادي على الفور.

بينما يستمر الخبز العادي في الاحتفاظ بسحره وبسبب نعومته وطعمه الرقيق، فإنه يظل لا يمكن الاستغناء عنه في السندويشات والبرجر، فقد صنع العجين المخمر مكانه الخاص كبديل صحي لمن يريد خسارة الوزن والأشخاص الذين يتناولون الطعام الصحي.



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