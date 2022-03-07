لمرضى الضغط المرتفع.. ابتعد عن هذه الرياضات حفاظا على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي يسبب إهمال التعامل معها في التعرض لمضاعفات خطيرة تصل للسكتات الدماغية.

وإلى جانب الأدوية والحمية الغذائية، هناك مجموعة من التمارين الرياضية والنشاطات البدنية، التي يمكن القيام بها، ولكن هناك البعض منها يسبب نتائج عكسية، ونعرضه لكم كما ذكر في موقع "timesofindia".

-فوائد ممارسة الرياضة عند المعاناة من ارتفاع ضغط الدم

ممارسة الرياضة اليومية لها فوائد صحية عديدة، حتى لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن لأداء تمارين بسيطة مثل المشي السريع واليوجا المساعدة في تقليل مستوى التوتر وكذلك خفض مستويات ضغط الدم، لكن بعض الأنشطة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم على الفور، مما يصيبك بالدوخة وضيق التنفس.

ويوصى لجميع الذين لديهم ضغط دم 180/100 أو أكثر، طلب المشورة الطبية من طبيبهم قبل البدء في أي نظام به تمارين رياضية جديدة، وفيما يلي بعض التمارين التي يجب أن يكونوا حذرين بشأنها:

-رفع الأثقال

تساعد تمارين القوة في تقوية العظام وتقليل مخاطر الإصابات المرتبطة بالعظام، بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، يساعد رفع الأثقال في التحكم في مستوى ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، فقط إذا تم إجراؤها بشكل محدود، حيث يؤدي التمرين القاسي إلى رفع مستوى ضغطك إلى مستوى خطير.

-الجري

يُنصح بالمشي المعتدل أو ركوب الدراجات للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لكن الجري ليس اختيارًا جيدًا، حيث يعتبر أيضًا تأثيرًا كبيرًا ونشاطًا شديدًا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم على الفور.

-الغوص

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر حدوث ارتفاع مفاجئ في المستوى أثناء الغوص، حيث يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وكلاهما يكون قاتلاً تحت الماء، قبل تجربة هذه الرياضات المائية، استشر طبيبك وقم بإجراء فحوصات لتجنب أي مخاطر.

-القفز بالمظلات

يتعارض ارتفاع ضغط الدم مع قلق ما قبل الرحلة وتغيرات الأكسجين أثناء القفز بالمظلات، إنها رياضة متطرفة وتؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى ضغط الدم، قد تكون هذه الرياضة غير مفيدة لصحتك، تحدث إلى طبيبك قبل تجربة أي شيء من هذا القبيل.

- الاسكواش

هو تمرين مكثف يتطلب منك الجري والتحرك بسرعة، ويمكن أن يؤدي أداء مثل هذه التمارين وأنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم إلى مخاطر سريعة، وتعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

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