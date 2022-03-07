7 فوائد مذهلة لـ المورينجا.. منها رفع كفاءة الجهاز المناعي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثيرون عن فوائد المورينجا، إذ تعد من الأعشاب الرئيسية التي تساعد على الوقاية من الأمراض وتساعد على تحسين الدورة الدموية في الجسم، ويتم استخراجها من شجرة المورينجا والمعروفة باسم«البان الزيتي» وتعرف أيضًا باسم «شجرة المعجزة»، ذلك لأنها تعالج أكثر من 300 مرض، فهي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والبروتينات ومضادات الأكسدة المهمة، ويمكن استخدامها أيضا كنوع من المكملات الغذائية.

فوائد المورينجا

مليئة بالفيتامينات والمعادن

تعتبر مصدرًا جيدًا للحديد والكالسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب6 و«الريبوفلافين»، وتحتوي على كميات من البوتاسيوم وفيتامين (أ) وفيتامين (هـ) والمغنيسيوم، ومن أهم فوائد المورينجا، احتوائها على فيتامين سي باركيز عالٍ أكثر من البرتقال، فهي تعزز النظر والمناعة وصحة العظام ونضارة البشرة، وفق موقع «mindbodygreen».

مصدر للبروتين النباتي

البودرة المصنوعة من أوراق المورينجا مليئة بالبروتين، فكل ملعقة كبيرة منها تحتوي على 3 جرامات منه، إلى جانب احتوائها على الأحماض الأمينية الأساسية الضرورية لإصلاح العضلات وإنتاج الطاقة وتعديل المزاج، ويمكن وضعها على السلطات أو إضافتها إلى الشوربة للاستفادة منها.

تساعد على توازن الهرمونات

وكشفت دراسة حديثة، أن النساء بعد سن اليأس اللائي تناولن المورينجا لمدة ثلاثة أشهر، لم يكن لديهن علامات الإجهاد التأكسدي، إذ تساعد المورينجا على تحسين صحة الغدة الدرقية والتي بدورها تتحكم في الهرمونات المتعلقة بالطاقة والنوم والهضم.

تعزز صحة الكبد

تحتوي المورينجا على تركيزات عالية من مادة «البوليفينول» والمفيدة في عكس الأكسدة في الكبد وحمايته من التلف.

تحارب الجذور الحرة

تتكون الجذور الحرة في الجسم من أشياء كثيرة مثل التلوث والأطعمة المقلية والتعرض لآشعة الشمس، ما يسبب الإجهاد التأكسدي، وتلف الخلايا، والشيخوخة المبكرة، ومن فوائد المورينجا احتوائها على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والبوليفينول وحمض الأسكوربيك التي تحمي الجسم من هذه المشاكل.

تحسن الهضم

يحتوي مسحوق المورينجا على حوالي 30٪ من الألياف غير القابلة للذوبان ما يساعد في عملية الهضم، وهي أيضا مضاد حيوي طبيعي يساعد في منع ظهور الأمراض المختلفة التي يمكن أن تسبب اضطرابًا في الجهاز الهضمي.

تحافظ صحة الدماغ

أوراق المورينجا غنية بفيتامينات C وE، والتي تقاوم ظهور مرض الزهايمر والخرف، وتزيد الدوبامين والسيروتونين في الجسم، ما يجعلها مناسبة للعلاج من الاكتئاب.

كيفية استخدام المورينجا

- يمكن إضافتها إلى العصير المفضل لديك.

- يمكن رشها على الشوربة أو السلطات.

- يمكن وضعها مع الخضراوات مثل الكوسة.

الآثار الجانبية للمورينجا

- قد يكون استخدامها غير آمن للنساء الحوامل أو الأمهات المرضعات بسبب المواد الكيميائية الموجودة فيها فتناولها قد يتسبب في تقلص الرحم، ولذلك ينصح باستشارة الطبيب أولا.

- تناولها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى اضطراب في المعدة، لذلك عليك البدء بتناول ملعقة صغيرة في اليوم.

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة إيمان البذري، استشاري التغذية العلاجية، عبر فيديو على قناتها الخاصة على «اليوتيوب»، أن أوراق المورينجا تحتوي على فيتامينات وأملاح ومعادن و46 مادة مضادة للأكسدة والبكتيريا والفيروسات، وتحارب الجذور الحرة التي تسبب الأمراض الخطيرة كالسرطان والزهايمر وأمراض القلب والسكر من النوع الثاني.