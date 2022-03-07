أفضل علاج للقلق والتوتر والخوف.. 7 نصائح لحياة خالية من المتاعب

القاهرة - سمر حسين - صحة

نوبات القلق والخوف والتوتر، ليست فقط مجرد حالة نفسية تصيب الإنسان بين الحين والآخر، إذ تؤثر بشكل سلبي علي حياته، وتجعله يعيش وحيدا بسبب الخوف من الأصدقاء والأهل ويفقد وظيفته وحب العمل، لذلك يجب السيطرة على تلك النوبات وعلاجها، وذلك من خلال اختيار الوسط الإيجابي والبعد عن المؤثرات السلبية.

أسباب الخوف والقلق والتوتر

«عيش اللحظة.. واستمتع بكل خطوة»، تلك هي الكلمات التي نصحت بها الدكتورة إيناس علي، أخصائية الصحة النفسية وتعديل السلوك، أثناء حديثها لـ«هُن»، إذ أوضحت أن الشخص لابد أن يستمتع بحياته: «الوقت اللي أنت عايشه هو الوقت اللي موجود في حياتك، لأنك متعرفش بعد لحظة هيحصل إيه، ولازم نستمتع بكل خطوة ونحط أهداف متغيرة لأن حياتنا مش هتقف على هدف معين عشان لا قدر الله لو هدفنا مقدرناش نحققه يكون عندنا هدف تاني، والاستمتاع بكل خطوة وعيش الحياة بسعادة أهم شيء لأن الإنسان أول ما يفكر في المستقبل بيبتدي يخاف، والأخبار السلبية بتزود نسبة القلق والخوف دي».

وأضافت «إيناس» أن أفضل علاج للقلق والتوتر والخوف هو مكافأة أنفسنا والاستمتاع بكل خطوة، ويجب أن يكون هناك مرونة في الأهداف التي نطمح في تحقيقها، ويمكن الاستماع إلى الموسيقى الهادئة التي ترخي الأعصاب والبعد عن أخبار القتل والحروب والأسباب التي تزيد من الخوف والقلق: «لازم نحط الأهداف على حسب قدرتنا إحنا، علشان منجيش في الآخر لما منقدرش نحققها نحس بالخوف والقلق، وبعد ما نوصل لهدفنا، نحط هدف أعلى نقدر نوصله».

7 نصائح علاج الخوف والقلق والتوتر

ونصحت أخصائية الصحة النفسية، باتباع الخطوات التالية، للتخلص من الخوف والقل:

- المداومة على الصلاة من أفضل طرق علاج القلق والخوف والتوتر.

- الذهاب إلى جلسات التأمل أو ممارسة اليوجا، لأنها تعمل على استرخاء الأعصاب، وتجنب الأفكار السلبية.

- المواظبة على تمارين التنفس التي تقلل من الخوف والقلق، والمشي لنصف ساعة يوميا.

- البعد عن السكريات والحلويات لأنها تسبب التوتر والقلق حتى للأطفال، واتباع نظام غذائي صحي.

- الذهاب إلى الأماكن التي تحتوي على مساحات خضراء وبحر، إذ أن الطبيعة تعمل على استرخاء الأعصاب.

- الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، خاصة قبل النوم ومشاهدة الفيديوهات التي تزيد الشعور بالطاقة الإيجابية والبعد تماما عن أخبار الحروب والقتل.

- تصنيف الأهداف وفقا للقدرات الشخصية.

وحذرت «إيناس» من خطورة مرافقة الأشخاص السلبيين الذي يعملون على تصدير الإحباط دائما إلى الآخرين: « طاقة الإنسان وقت ما يكون قلقان وخايف بتكون ضعيفة جدا، ومحتاج حد يديلة الدعم مش يحبطه أكثر، واختيار الأصدقاء اللي بيقدموا الدعم سبب رئيسي للشعور بالراحة والتقدم والنجاح، لأنهم دايما بيقدموا النصيحة في أوقات الخوف والقلق».