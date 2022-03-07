اليوم العالمي للمرأة 2022 يرفع شعار «كسر التحيز».. تعرف على قصته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اليوم العالمي للمرأة 2022، هو احتفال يحدث كل عام في اليوم الثامن من شهر مارس، وحددته منظمة الأمم المتحدة سنة 1977، عندما أصدرت المنظمة الدولية قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فاستقرت معظم الدول على اختيار 8 مارس، ومنذ ذلك الحين تحول هذا اليوم إلى رمز لنضال المرأة، وتخرج فيه النساء حول العالم للمطالبة بحقوقهن.

اليوم العالمي للمرأة 2022

اليوم العالمي للمرأة 2022 وقتًا مهمًا بالنسبة للنساء والفتيات، فهو لحظة مكرسة كل عام للاحتفال بالتقدم وزيادة الوعي، وأيضا للتأكيد على الالتزام بالمساواة بين الجنسين، وكسر التحيز الذي يجعل من الصعب على المرأة المضي قدمًا في الحياة، سواء كان هذا التحيز متعمد أم لا، ويلقي أيضا الضوء على النساء والفتيات اللاتي حققن إنجازات كبيرة، وفق موقع «internationalwomensday».

أهداف يوم المرأة العالمي 2022

هو يوم عالميا يحتفل بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة، كما أنه يعد بمثابة دعوة للعمل من أجل تسريع التكافؤ بين الجنسين، ويهدف إلى ما يلي:

-الاحتفال بإنجازات المرأة.

-رفع مستوى الوعي حول مساواة وتمكين المرأة.

-الضغط من أجل التكافؤ بين الجنسين.

-جمع التبرعات للجمعيات الخيرية التي تهتم بالإناث.

قصة اليوم العالمي للمرأة

تعود قصة اليوم العالمي للمرأة 2022 إلى أكثر من قرن، ففي عام 1857، خرجت آلاف النساء للتظاهر والاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف غير الإنسانية التي كن يُجبرن على العمل فيها، فكان الرجال يعملون في اليوم لمدة 10 ساعات، وفي المقابل كانت النساء تعملن لمدة 16 ساعة، ورغم تدخل الشرطة لتفريق المتظاهرات، إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة للنقاش والحل، ومنذ ذلك الحين أصبح الثامن من مارس يوما عالميا للمرأة، ويحتفل بيه في جميع أنحاء العالم.

ويقال أيضا، أن قصة اليوم العالمي للمرأة 2022، بدأت في روسيا عام 1917، عندما خرجت النساء الروسيات للتظاهر والاحتجاج على الخبز والسلام في يوم الأحد الأخير من شهر فبراير، والذي كان يوافق الثامن من مارس في التقويم «الغريغوري» المستخدم في بعض دول أوروبا، وساهمت هذه المسيرة في تنازل «القيصر» عن عرشه بعد أربعة أيام من الاحتجاجات، ومنحت الحكومة الجديدة، المرأة الحق في التصويت، قبل أن تتمتع النساء في الولايات المتحدة بنفس الحقوق بثلاث سنوات.

وجرى اختيار ألوان اليوم العالمي للمرأة، لأول مرة من قبل الاتحاد النسائي الاجتماعي والسياسي «WSPU» في المملكة المتحدة عام 1908، وهي الأرجواني والأخضر والأبيض، فكل لون لديه معني خاص به، فاللون الأرجواني يرمز إلى العدل والكرامة، والأخضر يدل على الأمل، فيما يمثل اللون الأبيض النقاء.

دعم اليوم العالمي للمرأة

ولا يقتصر اليوم العالمي للمرأة على دولة معينة أو منظمة، ولا توجد حكومة أو منظمة غير حكومية أو مؤسسة خيرية أو مركزا إعلاميا مسؤولا عنه، فذلك اليوم ملك لجميع النساء في كل مكان.