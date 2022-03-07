الامارات | تمرين يجعلك تنام في أقل من 5 دقائق

شكرا لقرائتكم خبر عن تمرين يجعلك تنام في أقل من 5 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هناك تقنيات بسيطة أثبتت فعاليتها في المساعدة على النوم ففي حديثها إلى موقع اكسبرس البريطاني ، أوصت أخصائية علم النفس « Leva Kubiliut» بممارسة تمرين مدته 10 ثوانٍ قبل النوم لمساعدتك على الاسترخاء و النوم في "خمس دقائق أو أقل".

تخفيف التوتر

أكدت السيدة كوبيليوت أن تقنيات استرخاء العضلات التدريجي (PMR) تسهل عملية النوم حيث "يركز تمرين عضلات المعدة على الاسترخاء عن طريق إرخاء العضلات العميقة وتخفيف كل التوتر الذي يعيق النوم الهادئ".

لبدء التمرين ، يجب عليك شد عضلات وجهك عن طريق رفع الحاجبين لمدة خمس إلى 10 ثوانٍ تقريبًا بينما تأخذ أنفاسًا ضحلة وبطيئة ، كما ذكرت السيدة كوبيليوت.

كيف يمكن أن يساعدك التمرين ؟

قال البروفيسور جيرمان في حديثه إلى Everyday Health أن استرخاء العضلات التدريجي يمكن أن يساعد في تخفيف الأرق بطريقتين في حيت أنه يشعر الكثير من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في النوم بالتوتر البدني والقلق.

و قال البروفيسور جيرمان: "يمكن أن يساعد استرخاء العضلات التدريجي في إرخاء الجسم جسديًا".

و يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير مهدئ على العقل حيث أوضح : "عندما تركز على القيام بهذا التمرين ، فإنه يساعد على استرخاء عقلك"

الأسلوب العسكري

وروجت السيدة Kubiliute "الأسلوب العسكري" لمعالجة مشاكل النوم الخاصة بك وتابعت: "إنها تستخدم بشكل كبير من قبل الجيش والأشخاص الآخرين في جداول زمنية ضيقة أو أماكن صاخبة للراحة بسرعة" و قالت : أولاً ، يجب أن تتخذي وضعًا مريحًا وأن تسترخي كل عضلاتك ، بما في ذلك عضلات الوجه ثم "هدّئ نفسك بداخلك من خلال إسقاط الكتفين واليدين ؛ فهذا يخفف من التوتر غير الضروري".

"حاول أن تتجنب التفكير في أي شيء أو امسح كل الأفكار في عقلك ؛ عبارات مثل لا تفكر يمكن أن تساعدك على التوقف عن التفكير."

وأضافت كوبيليوت: "أخيرًا ، أغمض عينيك واستمتع بنومك الجميل".

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