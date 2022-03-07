احذرها.. الأعراض الشائعة لعدوى أوميكرون بعد التطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على الرغم من التطعيم، أصيب الأشخاص بعدوى كورونا رغم أنها لم تكن شديدة لدى معظمهم مما يكشف أن الأفراد الذين تم تطعيمهم معرضون للهجوم الفيروسي أيضًا.

سوف يعيش فيروس كورونا معنا على الأقل لبعض الوقت الآن، لذلك، بغض النظر عن عدد المرات التي يتم فيها تطعيمنا، يتعين علينا دائمًا حماية أنفسنا من الفيروس.

ولكن مع اكتشاف 5 متحورات مثيرة للقلق في غضون عامين والتي تسببت في دمار للبشرية، لا يمكن استبعاد ظهور متغير قوي آخر.

بصرف النظر عن التدابير الاحترازية، فإن المعرفة الواضحة حول الأعراض الشائعة أمر حيوي، نظرًا لأن غالبية السكان في جميع أنحاء العالم قد تم تلقيحهم ضد العدوى الفيروسية، فمن المهم معرفة الأعراض الشائعة لعدوى متحور أوميكرون التي يصاب بها المرء حتى بعد التطعيم، وفقا لموقع timesofindia.

سيلان الأنف

هذا عرض شائع جدًا في كل من الأفراد الملقحين وغير الملقحين، على الرغم من أن سيلان الأنف هو أحد أعراض عدد من المشكلات الصحية، إلا أن انتشاره خلال عدوى كورونا كان ملحوظًا بشكل أكبر، "تُظهر بياناتنا أنه عندما تكون معدلات COVID-19 مرتفعة، فإن احتمالية أن يكون سيلان الأنف بسبب عدوى فيروس كورونا مرتفعة، ولكن عندما تكون معدلات كوفيد منخفضة، فمن غير المرجح أن تكون أعراضًا وأكثر احتمالاً أن تكون كذلك، بسبب سبب آخر مثل البرد أو الحساسية "، كما جاء في تقرير عام 2021 الصادر عن دراسة ZOE COVID.

يُلاحظ حدوث سيلان الأنف بشكل خاص أثناء الإصابة بعدوى كوفيد الناتجة عن متغير مثير للقلق كأوميكرون، لذلك حتى إذا تم تطعيمك ، فمن المحتمل أن تصاب بسيلان الأنف إذا تعرضت لـ كوفيد، لذلك يُنصح بإجراء اختبار.

التهاب الحلق

في عدوى أوميكرون، اشتكى العديد من الأشخاص، الذين تم تطعيمهم وغير الملقحين، من حكة في الحلق، لم يظهر هذا خلال الموجات السابقة من كوفيد، اعتبر الخبراء أنه علامة تحذير رئيسية لعدوى أوميكرون.

العطس المستمر

قد يكون العطس المستمر أو الذي لا يمكن السيطرة عليه علامة حادة على الحساسية أو نزلات البرد، لكن علاقته بعدوى كوفيد كانت أكثر وضوحًا أثناء موجة أوميكرون، أفاد تقرير صادر عن دراسة ZOE COVID أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أظهروا هذه الأعراض أكثر من أولئك الذين لم يتعرضوا للقاح.

سعال جديد

يعتبر السعال أحد الأعراض المستمرة لـ كوفيد، تمامًا مثل الغثيان والصداع، شوهد السعال الجاف والمستمر الذي يحدث مرات أكثر في غضون ساعة أو في نوبات أكثر في غضون 24 ساعة مع متغير أوميكرون وكذلك عندما تم تطعيم معظم الأشخاص بالفعل.

صداع

علامة رئيسية أخرى لعدوى أوميكرون هي الصداع، شوهدت آلام التطعيم على أنها أمر شائع خلال موجة أوميكرون، لقد عانى الناس من صداع شديد إلى شديد جدًا أثناء عدوى أوميكرون، الصداع هو عرض متكرر لـ كوفيد، قد يكون من الأعراض العرضية وعادة ما يتطور في وقت مبكر من مسار المرض.

آلام العضلات

تم الإبلاغ عن آلام الجسم وآلام العضلات في غالبية حالات كوفيد خلال ظهور أوميكرون، لوحظ ألم جسدي مصحوب بألم شديد في الجزء السفلي من الجسم لدى المرضى بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم.

"يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين بـ COVID-19 من آلام عضلية غير عادية، وهي أكثر شيوعًا بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 65 عامًا (41٪) مقارنة بالأطفال (15٪) أو من تزيد أعمارهم عن 65 عامًا (36٪). كشفت دراسة ZOE COVID أن 2٪ فقط من الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كوفيد أبلغوا عن آلام في العضلات كأعراضهم الوحيدة.

احتقان بالأنف أو غثيان

أكثر الأعراض شيوعًا خلال المرحلة المبكرة من العدوى، وقد لوحظ الغثيان عند الأشخاص الذين تم تلقيحهم أيضًا، شعر الأشخاص الذين أصيبوا مرة أخرى بفيروس كورونا بعد إصابتهم في الموجات السابقة بالغثيان.

نصائح مهمة

نظرًا لانتشار كوفيد بين الأفراد، من الضروري اتباع الإجراءات الاحترازية، يعد ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والحفاظ على نظافة اليدين من أكثر الطرق فعالية لمنع انتشار الفيروس جنبًا إلى جنب مع التطعيم والجرعات المعززة.



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