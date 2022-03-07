طريقة عمل سلطة الطحينة مثل المطاعم.. «في ربع ساعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«اعمل سلطة الطحينة زي المطاعم إزاي..؟» ذلك السؤال الذي يطرحه عاشقي الطحينة الذين يحبون أكل المطاعم سواء كانوا رجالاً أم نساء، ولأن المرأة لكونها المهتمة بالوصفات المختلفه للتجديد في الأكلات، تهتم أيضاً لمعرفة طريقة عمل سلطة الطحينة مثل المطاعم وبخطوات بسيطة.

في السطور التالية يعرض «هُن» طريقة عمل سلطة الطحينه مثل المطاعم بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

المكونات:

مكونات سلطة الطحينه مثل المطاعم تعتبر من المكونات السهلة والمتواجدة في كل منزل فهي عبارة عن الآتي:

-علبة طحينة صغيرة

-فصان ثوم حجم صغير مهروس أو ثلاثة

-ربع ملعقة ملح صغيرة

-عصير ليمونة

-ثلاث أكواب ماء دافئ

-خل

-ملعقتين بقدونس طازج مفروم.

طريقة التحضير:

طريقة تحضير سلطة الطحينه مثل المطاعم لا تستغرق أكثر من ربع ساعة حتى تكون جاهزة لوضعها مع الطعام ، نقوم بوضع مقدار الطحينة الموجود في الخلاط ونضيف إليها الماء الدافئ وعصير الليمون والبقدونس والملح والثوم وتضرب المكونات جميعاً حتى تمتزج مع بعضها.

-بعد دقائق من الخلط عندما يصبح الخليط سميكاً وناعما يجب إضافة إليه المزيد من الماء حتى تتفكك مكونات الطحينة ونصل إلى القوام المطلوب الذي يشبه المطاعم

-يمكن تقديم سلطة الطحينة ذات القوام السميك مع البوفتيك و الاطباق التي فيها شرائح لحم مستوية بشكل عام، أو إذا كانت تقدم مع الاكلات الأخرى مثل الفلافل يجب تقديمها سائلة

-يمكن استخدام سلطة الطحينة وحدها أو إضافتها إلى الأكلات الشعبية وبشكل عام فهي جيدة مع جميع الأكلات ولها شعبية واسعة.

طريقة عمل سلطة الطحينه مثل المطاعم الشيف فاطمة أبو حاتي

بطريقة سهلة ومكونات متوفرة في المنزل قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل سلطة الطحينه مثل المطاعم لكنها أضافت الزبادي لتخفيف قوام الطحينة السميك.

المكونات :

-كوب طحينة

-كوب ماء

-كوب زبادي

-ربع كوب خل

-ملعقة أو اثنتين من تتبيلة السمك.

طريقة التحضير :

-نقوم بوضع الطحينة في بولة زجاجية ونضيف إليها الخل مع التقليب واضافت الماء الدافئ تدريجيا إلى أن نصل إلى قوام السلطة المطلوبة وعند إضافة الماء يصبح لونها ابيض مع الوقت ويخف سمكها

-نضيف الى الخليط الزبادي مع استمرار التقليب ويمكن إضافة مايونيز يجعل الطعم افضل ثم نضيف نسبة قليلة من الماء.

-نضيف إليها تتبيلة السمك التي بها ثوم مفروم وليمون وفلفل اخضر وخل، يمكن إضافة الكمية التي نرغب بها لكي يكون طعمها أفضل.

-تقدم الطحينة فور الانتهاء منها حتى لا يكون قوامها سميك مع الوقت.

طريقة عمل سلطة الطحينة في البيت

تختلف طريقة عمل سلطة الطحينه مثل المطاعم عن التي تحضر في البيت عندما تحضر في البيت يمكن الاستغناء عن البقدونس واستبداله بالشطة، ونتبع المكونات الآتية:

المكونات:

علبة طحينة الصغيرة

فصان من الثوم، حجم صغير

ملح، فلفل اسود

شطة

خل

عصير ليمونة

كوبان و نصف من الماء

طريقة التحضير

طريقة تحضير:

طريقة تحضير سلطة الطحينة في البيت نقوم بوضع الطحينة بمقدار كوب او نصف كوب منها في بولة زجاجية ثم نضيف إليها ماء الساخن وخل حتى تتفكك مع التقليب ونضيف الماء تدريجياً حتى تكون سائله ثم نضيف نصف الليمونه مع استمرار التقليب أيضاً.

نقوم بوضع فصين من الثوم المفروم مع التقليب ثم وضع البهارات من من ملح ، وكمون وفلفل أسود ويمكن الاستغناء عن الشطة على حسب الرغبة.