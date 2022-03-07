الامارات | ليلى علوي: "شكرا لكل اللي كانوا معايا واتخضّوا عليا" .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي: "شكرا لكل اللي كانوا معايا واتخضّوا عليا" .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت الممثلة المصرية ​ليلى علوي​ لإصابة في يدها أثناء تصويرها مسلسلها الجديد "دنيا تانية".

وفي التفاصيل نشرت الفنانة المصرية مقطع فيديو عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تصور إحدى المشاهد، حيث ضربت بيدها إطارا من الزجاج لصورة، ما عرضها لإصابة بالغة، وإضطرت إلى معالجتها، وكتبت: "شكرا لكل اللي كانوا معايا، واتخضوا عليا واللي سألوا عني، انا حبيت اطمنكم. الحمدلله، امبارح أثناء تصوير مشهد صعب بمسلسل دنيا تانية، أصبت بقطع في الكف أدى لعمل 9 غرز ورجعت للتصوير بعدها على طول. تقدروا تشوفوا جزء من المشهد في الفيديو، لكن متكملوش للآخر لو مش حابين تشوفوا مدى الإصابة. شكرا د.أميمة إدريس ود. محمود سيد لاهتمامهم ومداواتهم. ادعولنا نكمل على خير".

وتفاعل المتابعون مع الخبر متمنين لليلى العلاج السريع وطالبين منها أن تهتم بصحتها جيداً.

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