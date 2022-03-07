«هشام» يؤسس أول بنك للدم للكلاب والقطط في مصر: «أنقذنا 1352 حالة من الموت»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تواجد بنك دم في جميع المستشفيات من أجل إنقاذ حياة إنسان ربما يكون أمرا طبيعيا، ولكن توافر بنك دم للحيوانات الأليفة وتحديدا الكلاب والقطط، هو أمر غير مسبوق في الشرق الأوسط، إذ قرر الدكتور هشام سرحان تنفيذه على الواقع، للحفاظ على هذه الأرواح التي لا يمكنها التعبير عن ما يؤلمها وتقديم الرعاية الجيدة لها.

أول بنك دم للكلاب والقطط في مصر

«هو زي بنك الدم البشري، بنقدم فصيلة الدم اللي بتحتاجها الحيوانات لإنقاذها».. هكذا وصف الدكتور البيطري هشام سرحان، فكرته غير التقليدية لـ«هن»، إذ قرر بالتعاون مع أطباء آخرين، توفير كل ما تحتاجه الحيوانات الأليفة من كرات الدم الحمراء والدم الكامل والبلازما.

برزت هذه الفكرة إلى ذهن «هشام» منذ عامين، عندما كان يأتي لهم الكثير من الحالات وتموت بسبب عدم توفير أكياس الدم التي تحتاجها خاصة أنها تكون هي الحل الوحيد في بعض الأحيان كي تبقى على قيد الحياة: «فبدأنا نطلب من أصحاب الحيوانات يجبوها عشان تتبرع بالدم، والفكرة نجحت بشكل كبير وأنقذنا حالات كثيرة كانت هتموت وقدرت تقوم بعد نقل الدم لها».

بعد نجاح الأمر، قرر «هشام» وفريق العمل، إنشاء أول مرة بنك دم بيطري في مصر وفي الشرق الأوسط، بحسب وصفه: «بدأنا نشوف متبرعين ونوعي الناس بفوائد تبرع القطط والكلاب للدم للحيوانات التانية»، موضحا أنهم يمتلكون فصائل دم متنوعة مثل البشري لكن باختلاف الأنواع.

«هشام»: الكلاب عندها 12 فصيلة دم

تحتوي الكلاب على 12 فصيلة من الدم 2 منهما أساسين والـ8 الآخرين فرعيين، وهناك اختبارات للتعرف على نوع الفصيلة أيضًا، أما القطط لديها 3 فصائل من الدم وهي:« A، B، AB »، بحسب الطبيب البيطري، قائلا: «ناس كتير مش عارفة بنجيب الدم منين، إحنا عندنا ناس متبرعين بدم حيواناتها، بيجوا يملوا أبليكشين فيها كل التفاصيل الخاصة بالكلب أو القطة » وبيتم التواصل معاهم بشكل دائم بعد التأكد من صحة الحيوانات وأن الدم سليم وفي كمان شروط معينة في الوزن والسن».

فوائد تبرع الحيوانات الأليفة بالدم

«أنقذنا 1352 حالة من الكلاب والقطط خلال سنة ونصف تقريبا، والدم اداهم فرصة للحياة مرة تانية».. هكذا حكى «هشام» عن النجاح الذي حققه مع زملائه، متمنيا إنقاذ جميع الحيوانات الأليفة من خلال مساعدة المتبرعين، موضحا أن هناك الكثير من الفوائد لتبرع الكلب أو القطط الدم: «يجدد خلايا كرات الدم الحمراء مثل الإنسان ونسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية».