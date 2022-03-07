نصائح يجب تعليمها لطفلك قبل ما توافقي على أي عزومة.. «علشان ميعملش إزعاج»

القاهرة - سمر حسين - ماما

العزومات من المناسبات التي تحدث بين الأشخاص بشكل دائم، ويكون الأمر صعبًَا عندما يكون هناك أطفال لذا يجب تعليم الأبناء بعض التعليمات من قبل الخروج من المنزل، وتقدم إيمان عفيفي خبيرة الإتيكيت، 14 نصيحة يجب تعليمها للطفل قبل الذهاب إلى أي عزومة حتى لا يكون هناك موقف محرج أو مزعج.

إتيكيت الأطفال في العزومات

- قبل النزول من المنزل يجب الاتفاق مع الطفل على طريقة التعامل في مكان العزومة من أجل أن يتضح الأمر أمامه ولا يتعامل بعشوائية.

- الحرص على عدم تجاهل الطفل لأنه في حال شعوره بالإهمال تجده يتصرف بشكل غريب من أجل لفت انتباه المحيطين به.

- العمل على تقديم نصائح متعددة للطفل في كيفية التعامل بمنازل الآخرين.

- تعليم الأبناء عدم مقاطعة الآخرين أثناء الحديث.

- يجب الاعتذار في حال وجود تصرف أو فعل خطأ.

- تعليم الطفل بأنه لا يقوم من مكانه أو الانتقال لمكان آخر إلا بعد الاستئذان.

- يجب أن يعلم الطفل أنه لا يجوز طلب المغادرة من المنزل لأن ذلك من السلوكيات السيئة.

- تعليم الأطفال عدم طلب الطعام في منزل الآخرين وانتظار تقديمه.

- الحرص على تعليم الطفل قواعد الجلوس على مائدة الطعام وعدم طلب الطعام كون ذلك يعلمه الصبر.

خبيرة الإتيكيت: 3 كلمات يجب أن يعلمها الطفل

- تعليم الطفل عدم الحركة كثيرا خلال تناول الطعام، حرصا على عدم إزعاج أصحاب المنزل، وفقا لإيمان عفيفي.

- وضع كميات قليلة من الطعام بالطبق حتى لا يترك بقايا.

- يجب عدم الاعتراض تماما على نوعية الطعام المقدمة من أصحاب المنزل.

- تعليم الأطفال أهم 3 كلمات وهي: «من فضلك، لو سمحت، شكرا».

- يجب تعليم الطفل أنه بعد الانتهاء من طعامه يعمل على سحب نفسه من مائدة الطعام بشكل لائق ومهذب، بحسب خبيرة الإتيكيت.