الفرق بين عين السمكة ومسمار القدم.. خبراء يوضحون أسباب الإصابة وطرق الوقاية «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني العديد من الأشخاص من بعض الإصابات الصعبة في باطن القدم، والتي تسبب لهم انزعاجًا بصورة كبيرة بسبب الشعور بآلام شديدة، فضلا عن عدم تمكنهم من السير بشكل طبيعي، لذا يتساءل كثيرون عن الفرق بين عين السمكة ومسمار القدم، باعتبار أن الإصابتين أكثر ما تصيبان باطن القدم.

الفرق بين عين السمكة ومسمار القدم

يوضح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، الفرق بين عين السمكة ومسمار القدم، حيث ذكر في تصريحات لـ«الوطن»، أن عين السمكة هي عبارة عن إصابة فيروسية تحدث في باطن القدم أو أسفل منطقة الأصابع، وسُميت بهذا الاسم، نظرًا لكونها مستديرة وتشبه عين السمكة بالفعل، لكنها تكون مؤلمة بصورة كبيرة.

وتابع «الناظر» بأن الإصابة الفيروسية لعين السمكة معدية، ويمكن انتقالها بسهولة في أجزاء أخرى من القدم، أو القدم الأخرى، فضلًا عن سهولة انتشارها من المصاب إلى أي شخص محيط به.

أسباب الإصابة بعين السمكة

وحسب ما أوضح استشاري الأمراض الجلدية، تتم الإصابة بعين السمكة لعدة أسباب، من بينها السير بأقدام حافية، أو ارتداء جورب أو حذاء مكان شخص آخر.

طرق علاج عين السمكة

أما عن طرق العلاج من عين السمكة، فيفضل الوقاية الجيدة وتجنب ارتداء أي من أحذية أو جوارب شخصية للآخرين، واستخدام التركيبات العلاجية، فيما قد تحتاج بعض الحالات إلى الكي الكيماوي أو الكهربائي، أو الليزر.

ما هو مسمار القدم؟

فيما أوضح الدكتور ساهر السلوم، استشاري الأمراض الجلدية، أن مسمار القدم هو عبارة عن طبقات سميكة من الجلد تظهر على القدم كرد فعل من الجلد لحماية نفسه من الضغوط والاحتكاك المتكرر، ومن الممكن أن تتكون الإصابة على شكل طبقات سميكة شمعية والتي من الممكن أن تصل إلى داخل اللحم، وتسبب الشعور بالألم.

وعن إمكانية انتقال عدوى الإصابة بمسمار القدم، ذكر طبيب الجلدية أنها غير فيروسية وبالتالي ليست معدية، لكنها تحدث نظرًا لارتداء الأحذية غير المناسبة، كالضيقة أو ذات الكعب العالي، أو استخدام الأدوات الشخصية، وهو ما يسبب حدوث الاحتكاك.

خطورة الإصابة بمسمار القدم

وحسب ما عرض موقع «مايو كلينك» الطبي العالمي، هناك عدة عوامل قد تشير إلى تفاقم الإصابة بمسمار القدم، والتي تتمثل في:

- التورم:

قد يحدث التورم في القدم جراء الإصابة، وهو عبارة عن نتوء عظمي غير طبيعي، يتشكل على المفصل عند قاعدة إصبع القدم الكبير.

- الفرك المستمر:

يمكن أن تسبب بعض الحالات الشعور بالفرك المستمر داخل الحذاء.

أعراض الإصابة بمسمار القدم

تتسبب الإصابة بمسمار القدم في حدوث بعض الأعراض الواضحة، ومن بينها:

- حدوث تصلب مناطق الجلد حيث يوجد احتكاك أو ضغط متكرر على الجلد.

- ظهور نتوء صغير مستدير مرتفع من الجلد المتصلب محاط بجلد متهيج.

- حدوث حساسية أقل للمس من الجلد المحيط.

- قد تكون منطقة النتوء المرتفعة مؤلمة أو تسبب عدم الراحة.

- إحمرار المنطقة المصابة.

طرق الوقاية من مسمار القدم

هناك عدة طرق من وقاية القدم من التعرض للإصابة بمسمار القدم، والتي تتمثل في:

- ارتداء أحذية تمنح أصابع قدميك مساحة كبيرة للسير دون الشعور بالتعب، فإذا لم تتمكن من تحريك أصابع قدميك، فهذا يعني أن حذائك ضيق للغاية.

- كذلك يمكن ارتداء الضمادات على المناطق التي يحدث بها احتكاك في قدمك، كالأصابع.

كيف يتم تشخيص الإصابة بمسمار القدم؟

ليس من الصعب تشخيص مسامير القدم، فعادة ما يكون كل ما هو مطلوب هو فحص بصري بسيط للجلد من قبل الطبيب، وقد يطرح عليك أسئلة بشأن قدراتك على المشي والوقوف الذي تقوم بهم.