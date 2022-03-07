كيف يمكن اكتشاف إصابة الطفل بالتوحد؟.. إليك العلامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ندى نور

منذ ولادة الطفل، يمكن أن تظهر عليه بعض العلامات التي تشير إلى ضرورة التدخل الطبي لاكتشاف المرض مبكرا، ومن ضمن هذه الأمراض التوحد، ويعتبر واحد من المشكلات الخطرة التي تقف عائقًا في تطور الطفل بشكل طبيعي، والسؤال الذي يطرحه الآباء كيف يمكن اكتشاف إصابة الطفل بالتوحد؟.

علامات تشير إلى إصابة الطفل بالتوحد

وتظهر بعض العلامات على الطفل التي يجب الإنتباه إليها، وتشير إلى احتمالية الإصابة منها كما جاء على موقع "Mayo Clinic".

عدم الاستجابة

من العلامات الأولية التي تظهر على الطفل وتشير إلى الإصابة بالتوحد، عدم الاستجابة عند مناداته باسمه، وكذلك صعوبة الشعور بالأشخاص حوله.

غياب تعبيرات الوجه

طفل التوحد لا ينفعل للأحداث من حوله، ويصعب عليه التواصل مع الآخرين ويظهر عليه ذلك من غياب تعبيرات الوجه بشكل ملحوظ، لا يستطيع الضحك أو البكاء.

- رفض العناق

يرفض الطفل العناق والتقبيل، ويلاحظ والديه ذلك في مراحله المبكرة، ويفضل اللعب بمفرده، كما يميل إلى الانطواء والوحدة دائما.

- التأخر في النطق

من المشكلات التي تظهر على طفل التوحد، التأخر في النطق واحيانا لا يتمكن من تكوين جملة مفيدة.

- الحديث بنبرة غير طبيعية

يشعر من يتعامل مع الطفل المصاب بالتوحد، أنه يتحدث مثل الإنسان الآلي، غير قادر على الحديث بشكل طبيعي، لذلك يصعب فهم لغته من الآخرين.

- تكرار الكلمات

من العلامات الأخرى تكرار العبارات والكلمات دون فهم كيفية استخدامها، يصعب عليه وضع الكلمة في جملة مفيدة.

لا يفهم الكلام الموجه له

الأحاديث البسيطة لايتمكن الطفل المصاب بالتوحد من فهمها بشكل صحيح، ويواجه صعوبة في الرد على الحديث الموجه له نتيجة لذلك.

غير قادر على التعبير

من أكثر العلامات التي يمكن ملاحظتها صعوبة التعبير عن العواطف والمشاعر، وأحيانا يفعل سلوكيات غريبة مثل ضرب الرأس.

طفل غير اجتماعي

الطفل المصاب بالتوحد هو طفل غير اجتماعي بنحو ملحوظ، ويشعر البعض انه متبلدًا أو عدائيًا، ولكنه طفل حساس بشكل غير عادي تجاه الصوت والضوء واللمس.

صعوبة التعرف على الإشارات

يشعر الآباء بعد التركيز معه أن لديه صعوبة التعرف على الإشارات غير اللفظية، مثل تفسير تعبيرات الوجه للأشخاص.

تفضيلات معينة من الأطعمة

قد تكون لديه تفضيلات معينة من الأطعمة، مثل تناول القليل من الأطعمة فحسب أو رفض تناول الأطعمة ذات ملمس معين.

كيفية التعامل مع الطفل مصاب التوحد

يقع الآباء في حيرة التعامل مع الطفل مصاب التوحد، ويساعد التعامل الصحيح معه على تأهيله لتعلم كيفية التعامل مع الآخرين، وعن كيفية التعامل معه ذكر موقع " help guide"، مجموعة من الخطوات.

- معرفة كل ما يتعلق بالتوحد

كلما زاد معرفة الآباء كل المعلومات المتعلقة بالمرض، يساعد على تأهيل الطفل وتحسين سلوكياته، ويثير استجابته الإيجابية، والمتابعة المستمرة مع طبيب تؤهل الطفل اجتماعيا وتزيد مهاراته.

مكافأة السلوك الجيد

إن تعزيز السلوك الإيجابي يمكن أن يقطع شوطا طويلا مع الأطفال المصابين بالتوحد، وكذلك الثناء عليهم عند التصرف بشكل صحيح أو تعلم مهارة جديدة، والبحث عن طرق جديدة دائمًا لمكافأتهم على السلوك الجيد.

الانتباه لتعبيرات الأطفال

على الآباء تعلم تعبيرات وجه الطفل حتى يمكنهم التواصل معه، ويمكن الانتباه إلى الأصوات التي يصدرونها، تعبيرات الوجه، والإيماءات التي يستخدمونها عندما يكونون متعبين أو يريدون شيئًا.

الانتباه لحساسية الطفل

يعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد من حساسية تجاه الضوء والصوت واللمس والشم وغيرها، فالاكتشاف المبكر لأنواع الحساسية التي يعاني منها الطفل، يساعد ذلك على منع المواقف التي تسبب الانزعاج له.

اصطحاب الطفل في الأنشطة اليومية

يساعد اصطحاب الطفل المصاب بالتوحد في الأماكن المختلفة على التفاعل مع الآخرين، وتعريض الطفل لمواقف مختلفة يحسن سلوكه ويؤهله لتعلم كيفية التعامل مع المشكلات.