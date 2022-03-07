خطوات تساعد أطفالك على زيادة التركيز أثناء المذاكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ندى نور

ضعف تركيز الأطفال خلال المذاكرة، مشكلة كبيرة تؤرق الكثير من الأمهات على مدار العام الدراسي، رغم النوم والراحة الكافية التي يحصل عليها الطالب قبل بدأ المذاكرة، لكن يمكن من خلال عدة خطوات زيادة معدل تركيز الأبناء خلال المذاكرة.

أسباب صعوبة تركيز الأطفال في المذاكرة

أسباب عديدة وراء عدم تركيز الأطفال في المذاكرة، أوضحها الدكتور أحمد أبو الوفا استشاري الطب النفسي، خلال لقائه في برنامج «جروب الماميز»، ضمن قناة «مدرستنا»، أن هناك نوعين من نقص الانتباه، الأول نقص الانتباه الوظيفي، وهو يعني أن وظيفة التركيز والانتباه في المخ غير متواجدة بشكل كافي، وهو ما يسبب فرط الحركة.

والثاني هو مشكلة الأداء، وهي ما تسبب قلة التركيز، وهي شبيه لما يعاني منه الأطفال المصابين بمرض «ADHD»، ويسبب نقص الانتباه بشكل ملحوظ، مما ينعكس على إدائهم خلال المذاكرة أو العمليات الدراسية بالمدرسة.

خطوات تساعد على زيادة التركيز في المذاكرة

- ألعاب الذكاء

تساعد ألعاب الذكاء البسيطة على زيادة الانتباه والتركيز في المذاكرة مثل "بازل" وذلك لأنها من الألعاب التي تساعد على تنشيط الذاكرة.

- تقسيم المواد الدراسية

حتى لاتمثل عبأ على الطالب لابد من تقسيم المواد الدراسية ويوضع في مكان المذاكرة مادة واحدة حتى لايشعر الطالب بالتشتت مما يقلل تركيزه.

- المذاكرة في مكان مخصص للمذاكرة

تخصيص مكان واحد فقط للمذاكرة، بعيدا عن الضوضاء يساعد الطالب على التركيز ويمنع تشتت انتباهه.

- تخفيف المعلومات التي تقدم للطالب

على الآباء عند المذاكرة مع ابنائهم، تخفيف المعلومات المقدمة للطالب حتى يتمكن من استيعابها سريعا، وعند الشعور بمعاناة الطفل من تشتت الانتباه تقليل وقت جلوس الطالب للتحصيل الدراسي.

- التشجيع المستمر

اتباع أسلوب التشجيع والتحفيز يساعد الطفل على الانتباه والتركيز في المذاكرة.