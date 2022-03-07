هذا ما يحدث لجسم المرأة أثناء فترة الدورة الشهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندي نور

تأثيرات مختلفة تحدث لجسم المرأة خلال فترة الدورة الشهرية، وتحدث تلك التأثيرات بسبب التغيرات الهرمونية التي تتعرض لها المرأة خلال تلك الفترة، ومن بين التأثيرات التي يمكن أن تحدث للمرأة تغيرات في الجهاز الهضمي والأمعاء.

73٪ من السيدات يعانون من تأثيرات بالجهاز الهضمي بسبب الدورة الشهرية

العديد من السيدات يعانون من مشكلات هضمية بسبب الدورة الشهرية، حيث أوضحت إحدى الدراسات أن 73% من الإناث عانين من أعراض الجهاز الهضمي المتغيرة المرتبطة بالفترة، وفقا لموقع «ميدكال نيوز توداي».

فالهرمونات التي يفرزها جسم المرأة خلال الدورة الشهرية تسبب الشعور بالانتفاخ وتقلصات البطن، وذلك يحدث بسبب تراكم هرمون البروجسترون الذي يسبب حدوث الإمساك، وهو الهرمون المسؤول أيضا عن نمو جدار الرحم، ويصل إلى أعلى مستوياته خلال فترة ما قبل الإباضة.

تراكم هرمون البروجسترون يسبب الإمساك

قبل بدء الدورة الشهرية يتراكم هرمون البروجسترون في الجسم، مما يسبب حدوث الإمساك قبل الدورة أو في أثنائها، كذلك تعاني المعدة أيضا، فتقل حركتها بصورة كبيرة وتوقيت عملية الهضم، مما يسبب الشعور بعدم الراحة، لذا ينصح في تلك الفترة تناول الأطعمة والمشروبات التي تحارب الإمساك ومشكلات المعدة.