كالإدمان.. قائمة الأطعمة التي لا تستطيع التوقف عن تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

هناك العديد من الأطعمة التي تكون جذابة بصورة كبيرة لمعظم الأشخاص، وعند البدء في تناولها يكون من الصعب التحكم بالنفس والتوقف عن تناولها، وذلك نظرًا لاحتوائها على الكربوهيدرات التي تعمل على مد الجسم بالطاقة، وبالتالي يتمسك الجسم بتلك الأطعمة.

يستعرض الخليج 365 في التقرير التالي قائمة بالأطعمة التي يكون من الصعب التوقف عن تناولها عند البدء بها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع webmd، والتي تتمثل فيما يلي :

البيتزا

قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في التوقف عند البدء في تناول البيتزا، التي تحتوي على الكربوهيدرات، ولكن عندما تكون ذات طبقة كبيرة قد تحمل نسب كبيرة من الكربوهيدرات والدهون المشبعة والسعرات الحرارية التي تتسبب في زيادة الوزن، لذلك يفضل وضع قطع صغيرة ذات طبقة بسيطة، بالإضافة إلى تناول طبق من السلطة الخضراء بجانبها، التي تتميز بأنها غنية بالعناصرالغذائية بالإضافة على المساعدة في الشعور بالشبع دون زيادة وزن.

رقائق البطاطس

يكون من الصعب التوقف عن تناول رقائق البطاطس، حيث تساهم القرمشة الموجودة بها على الشعور بالجاذبية تجاه تناولها، ولكن تتسبب في تراكم الدهون والكربوهيدرات الزائدة بالإضافة إلى زيادة الأملاح في الجسم، يمكن استبدالها من خلال تناول المكسرات الصحية التي تحتوي على دهون جيدة حيث تساعدك على الشعور بالشبع والامتلاء، بالإضافة إلى الفشار الذي يعد غني بالألياف والسعرات الحرارية المنخفضة.

المكرونة

عادة ما يضعف الأشخاص تجاه المكرونة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات، حيث يمكن أن تلحق الضرر بصحة الجسم، لذلك من الضروري تجنب الأنواع القائمة على الدقيق، ووضع كمية بسيطة من صلصة الطماطم، مما يساعد على الحد من السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

الشوكولاتة

تعد من أكثر أنواع الحلوى الجذابة التي يصعب التوقف عن تناولها، ولكنها مليئة بالسكر والدهون الغير صحية بالإضافة إلى المواد الحافظة التي تؤثر على صحة الجسم بالسلب، لذلك يمكن استبدالها بالشوكولاتة الداكنة التي تعد صحية نظرًا لأنها تعمل على خفض ضغط الدم، بالإضافة إلى تحسين تدفق الدم إلى القلب والمخ كما تعمل على حماية الخلايا من التلف.

آيس كريم

عند البدء في تناول الآيس كريم يكون من الصعب التوقف عنها نظرًا لاحتوائها على السكريات الجاذبة، كما تعد غنية بالدهون والسعرات الحرارية، التي تساهم في زيادة الوزن، لذلك يفضل استبدالها بالمشروبات الخالية من الدسم، مثل المشروبات الطبيعية، أو الزبادي التي تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.