طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة.. الأشهر في المطاعم والمحببة للأطفال

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة الأشهر في جميع المطاعم، فهي من أكثر الاكلات التي يحبها الجميع، خاصة الأطفال، ونظرا لارتفاع تكلفتها تبحدث دائما ربات البيوت عن طرق لإعدادها في المنزل، لذلك يقدم «هن» وصفات كثيرة ومنوعة للبيتزا.

طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة للشيف سارة عبد السلام

المقادير

لعمل العجينة يجب تحضير الآتي:

3 كوب دقيق.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ للعجن.

لعمل اللحمة المفرومة

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة متوسطة الحجم.

ملح وفلفل أسود.

لعمل صلصة البيتزا

كيلو طماطم مبشورة.

4 فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة سكر.

أوراق ريحان مفرومة.

ملح وفلفل أسود.

زيت زيتون.

طريقة التحضير

لعمل صلصة البيتزا

- تضاف كمية من زيت الزيتون ويضاف الثوم المفروم في إناء الطهي.

- يشوح الثوم تشويح خفيف ثم تضاف الطماطم.

- يضاف السكر والريحان والملح والفلفل، ويترك على نار متوسطة حتى يتكثف ويتبخر كل السوائل منه.

- تترك الصلصة لتبرد تماما قبل الاستخدام، ويمكن أن تحضر بكمية كبيرة، وتحفظ في الفريزر لمدة 6 أشهر.

لعمل اللحمة المفرومة

- طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة، في طاسة على النار بها سمنة يوضع البصل ويشوح.

- تضاف اللحمة والفلفل الأسود والملح وتقلب جيدا، ثم تترك حتى تمام السوا.

لعمل العجينة

- يخلط الدقيق مع كل من الملح والسكر والخميرة.

- يضاف زيت الزيتون والماء الدافئ تدريجيا حتى تتجمع العجينة.

- تعجن العجينة لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تنعم تماما.

- تشكل العجينة لأربع كرات وترص في طبق مرشوش بالدقيق.

- تترك العجينة لتخمر وتتضاعف في الحجم.

- تفرد العجينة بالنشابة وتنقل لصينيه خبز مدهونه بالزيت.

طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة:

- تدهن العجينة بالصلصة وتضاف اللحمة المفرومة وباقي المكونات على الوجه وتغطى بالموتزاريلا.

- تسوى في فرن ساخن جدا على أعلى درجة حرارة.

لحفظ البيتزا في الفريزر

- طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة وتخزينها، تترك البيتزا لتبرد تماماً، ثم تحفظ في أكياس الثلاجة أو في علبه محكمة الغلق وتحفظ في الفريزر حتى 3 أشهر.

- تسخن قبل التقديم في الفرن أو الميكروويف.

لحفظ عجينة البيتزا في الفريزر

- تفرد العجينة وتنقل لصينية بيتزا مدهونة بالزيت.

- يتم عمل ثقوب في العجينه بالشوكة وتخبز لمدة 5 دقائق في فرن ساخن جدا على درجة حرارة 220 بدون أن تحصل على أي لون.

- ترفع العجينة من الفرن وتترك لتبرد تماماً، ثم تلف بالبلاستيك الشفاف وتحفظ في الفريزر حتى 6 أشهر.

-عند الاستخدام تضاف للعجينة المجمدة الصلصة وكل المكونات وتخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 220 حتى تمام النضج.

سي رانش بيتزا

المقادير

عجينة بيتزا.

½ كيلو جمبري.

¼ كيلو كابوريا.

4 شرائح سلامون.

ميكس جبن.

صوص الرانش

½ كوب مايونيز.

½ كوب كريمة حامضة.

½ كوب لبن رايب.

ملعقة صغيرة شبت مجفف مطحون.

ملعقة صغيرة بقدونس مجفف مطحون.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

فلفل أسود مطحون خشن.

ملح.

طريقة التحضير

- تخلط كل المكونات وتقلب جيد حتى تتجانس تماماً، ثم تنقل لبرطمان معقم وتحفظ في الثلاجة لمدة 10 أيام.

لعمل البيتزا

- تفرد العجينة فى صينية بيتزا ويفرد عليها الصوص ويضاف الجمبري والكابوريا والسلامون.

- يوضع على الوجه جبن وزيتون وفلفل ألوان وصوص رانش ويوضع فى فرن ساخن جدا حتى تمام السوا.

الوصفة تشيز برجر بيتزا

المقادير

عجينة بيتزا.

برجر جاهز.

كاتشب.

مستردة.

شرائح خيار مخلل.

2 كوب جبنة شيدر.

طريقة التحضير

- تفرد عجينة البيتزا فى صينية ويوضع الكاتشب على العجينة والمستردة وميكس جبن والخيار المخلل وقطع البرجر على الوجه.

-توضع فى فرن ساخن حتى يطيب الطعام.