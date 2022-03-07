الامارات | براءة اختراع لطبيبين بالإمارات لاستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بعمليات المفاصل

شكرا لقرائتكم خبر عن براءة اختراع لطبيبين بالإمارات لاستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بعمليات المفاصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المؤتمر الدولي التاسع لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط الذي عقد في دبي، عن حصول طبيبين من الإمارات على براءة اختراع من أمريكا عن استخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد لتصحيح عمليات المفصل غير الناجحة والحالات المعقدة والصعبة.

وأشار المؤتمر إلى أن هناك براءة اختراع أخرى في طور الإجراءات والاعتماد بإيطاليا تقدم بها طبيبان من الإمارات تتعلق بمفصل اصطناعي جديد يحافظ على جميع الأربطة الطبيعية الموجودة داخل الركبة دون إزالتها.

وأكد المؤتمر في ختام أعماله في دبي أمس أن الإمارات تعتبر من أكثر دول المنطقة في الحصول على براءات اختراع طبية، منوهاً بما حصل عليه الأطباء في مجال جراحة العظام والمفاصل من براءات اختراع جعلت الدولة محل جذب للمرضى من مختلف دول المنطقة.

وقال أخصائي أول جراحة عظام في مستشفى حتا التابع لهيئة الصحة في دبي، الشريك في براءتي الاختراع، الدكتور محمد الفقي: «براءة اختراع الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصحيح عمليات المفصل، تتميز برؤية زوايا المفصل بدقة متناهية، وبالتالي زرع الركبة الاصطناعية بطريقة أكثر مواءمة للمريض».

وأضاف: «حالياً يتم العمل مع شركة عالمية لتبني ودعم براءة الاختراع المذكورة، وسيكون لها دور كبير في نجاح عمليات المفاصل المعقدة والصعبة».

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