للرجل قبل الزواج.. تناول هذه الأطعمة والمشروبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

عادة ما يقبل العديد من الأشخاص على الزواج، لذا من الضروري اتباع بعض الخطوات اللازمة ما بين الأهتمام المضاعفة بالنظام الغذائي، بالإضافة إلى العناية الشخصية، وذلك سنوضحه في السطور التالية.

" الخليج 365" يستعرض في التقرير التالي الروتين اللازم الذي يجب اتباعه خلال فترة ماقبل الزواج، وذلك وفقًا لما ذكره موقعي Everydayhealth، Wherebridesgo، والتي تتمثل فيما يلي :

النظام الغذائي الذي يجب إتباعه قبل الزواج

تناول الفاكهة والخضروات

من الضروري تناولهم بكثرة، وذلك نظرًا لأنها من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، ويفضل تناول الخضروات الطازجة، وتجنب المطبوخة منها مثل الكوسا والبصل المقلي، بسبب وجود الدهون الضارة بها.

الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف التي تساهم في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وعليه تشعرك بالشبع، والحرص على تجنب الحبوب التي تحتوي على الدقيق الأبيض، ما يجعلها منخفضة السعرات الحرارية.

تناول الماء

من الضروري تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، للتأكد من الحصول على الفوائد الصحية المختلفة التي يوفرها الماء، ومنها التخلص من سموم الجسم، بالإضافة إلى تجنب الإصابة بالجفاف والمساهمة في ترطيب الجسم داخليًا، والبشرة.

تناول منتجات الألبان قليلة الدسم

يجب الحرص على تناول ما يصل إلى 3 مرات يوميًا، من منتجات الألبان قليلة الدسم، من بينها الحليب والزبادي خالي الدسم، بالإضافة إلى الجبن قليل الدسم.

تناول اللحوم الخالية من الدهون

يجب على الرجال الحرص على أن تكون اللحوم والدجاج والأسماك، تحتوي على نسبة بسيطة من الدهون، ويجب الحرص على التخلص من جلد الدجاج، وتجنب تناولها مقلية.

عدم الإفراط في تناول الحلويات

تجنب تناول الحلويات بكثرة يحسن من صحتك، بسبب احتوائها على الكربوهيدرات المكررة، بالإضافة إلى أنها غنية بالسعرات الحرارية العالية، بجانب ذلك أنها لا توفر فوائد غذائية.

تجنب تناول الصوديوم

يفضل استبدال الملح لتتبيل الأطعمة، واستخدام الأعشاب، والتقليل من تناول الأطعمة المعلبة، لذا ينتج عنها الشعور بالخمول، ونقص الطاقة بالجسم.

طرق الاهتمام بالنظافة الشخصية قبل الزواج

الاهتمام بنظافة الوجه

من الضروري على الرجال استخدام غسول مناسب وفقًا لنوع بشرتك، بالإضافة إلى استخدام مقشر مرة في الأسبوع، للحصول على بشرة أكثر إشراقًا، ولا بد من عمل اختبار للحساسية لتجنب تهيج البشرة.

مظهر اللحية

يجب الاهتمام باللحية من خلال تشذيبها بانتظام، للحصول على مظهر منظم، كما يشير ذلك إلى مدى اهتمام الرجل بنظافته العامة، لا بد توخي الحذر أن تكون الحلاقة قبل موعد الزفاف بـ 5 أيام لمنع تهيج البشرة.

الاهتمام بصحة الأسنان

من الضروري الاهتمام بنظافة الأسنان، وتجنب تكون الجير الذي قد يصيب الأسنان بالتسوس، وذلك من خلال عمل جلسة تنظيف جير قبل الزواج بـ 4 أشهر، مع العلم أن إهمال نظافة الأسنان يتسبب في ظهور رائحة كريهة للفم.

حلاقة شعر المناطق الحساسة

يجب الحرص على حلاقة الشعر من تحت الإبط والمناطق الحساسة، لتجنب ظهور الروائح الكريهة، ومن الضروري ارتداء الملابس القطنية لمنع تهيج البشرة لتجنب تعرق الجلد.