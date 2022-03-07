توقعات الأبراج وحظك اليوم 7-3: تغير في أمورك المالية.. واليوم مناسب لهذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل

عاطفياً برج الحمل : أنظر إلى مشاكلك مع شريك حياتك بطريقة موضوعية لمحاولة الخروج منها.

مهنيًا: تحلى بالصبر في عملك، وحافظ على تركيزك قدر الإمكان.

مالياً: تشعر بضائقة مالية أنت وأفراد أسرتك، حاول التفكير بهدوء لحل هذه الأزمة.

برج الثور

عاطفياً برج الثور : تشعر بالسعادة مع شريك حياتك، وتحاول تجمع أفراد عائلتك.

مهنيًا: تشعر بالإرهاق والتعب، فربما يكون لقيود ومتطلبات حياتك المهنية تأثير كبير على عقلك، لكن لا تقلق هذه المشاعر ستمر.

مالياً: ترغب في تغير ديكورات غرفة نومك، ولكن قد لايكون المال متاحاً لتحقيق ذلك.

برج الجوزاء

عاطفياً برج الجوزاء : إذا كنت عازبا قريبا سوف تدخل علاقة حب جديد، أما إذا كنت مرتبطا فإن العلاقة العاطفية بينك وبين حبيبك سوف تتطور بسرعة فائقة.

مهنيًا: يلاحظ زملاء العمل تغير في الشخصية ولكنهم ما زالوا يعاملونك باحترام.

مالياً: لا داع للقلق ستتحسن الأحوال قريباً وستشعر بالسعادة والراحة.

برج السرطان

عاطفياً برج السرطان : الخروج مع شريك حياتك، استمتع بيومك

مهنيًا: يتميز مواليد القوس اليوم بالتألق والتميز في العمل.

مالياً: هذه الفترة مناسبة للتفكير في حياتك الخاصة وأمورك المادية.

برج الأسد

عاطفياً برج الأسد : تستمتع بقضاء وقت لطيف مع شريك حياتك، ستشعر بالسعادة معه.

مهنيًا: تشعر بالإصرار الشديد والإردة على إنجاز المهام بشكل جيد، بالإضافة إلى القدرة على تحقيق الأهداف.

مالياً: يجب توخي الحذر اليوم وتجنب التبذير في شراء الأشياء التي لا قيمة لها.

برج العذراء

عاطفياً برج العذراء : اليوم مناسب لاتخاذ بعض القرارات المهمة مع شريك حياتك.

مهنيًا: تحصل على المزيد من الفرص ما يساعدك على الإصرار على تحقيق أهدافهم، والتخطيط الجيد للمستقبل.

مالياً: يمكنك كسب المزيد من المال اليوم.

برج الميزان

عاطفياً برج الميزان : تشعر بالتوافق بشكل أفضل مع شريك حياتك.

مهنيًا: تشعر بعدم الارتياح بشكل متزايد مع مرور الوقت في عملك.

مالياً: تشعر بالضغوطات والأزمات وبعض المشاكل، لذا من الضروري الانتباه جيدا لقرارتك المالية.

برج العقرب

عاطفياً برج العقرب : تشعر اليوم بطاقة عاطفية كبيرة مع شريك حياتك.

مهنيًا: تفكر في أن تطلب من مديرك زيادة مالية، أفعل ذلك فالحظ حليفك.

مالياً: تتعثر بعض الوقت لذا عليك إيجاد دخل جديد ليتحسن الوضع المالي لديك.

برج القوس

عاطفياً برج القوس : لا تهتم بالرومانسية ولا تسعي إلى خوض تجارب عاطفية جديدة اليوم.

مهنيًا: تشعر بالمزيد من الطاقة والقدرة على النجاح والإصرار على إنجاز المهام.

مالياً: تستطيع تحقيق المزيد من المكاسب المالية، لذلك يجب توخي الحذر الشديد عند اتخاذ القرارات المالية.

برج الجدى

عاطفياً برج الجدي : يجب التحلي بالمرونة، وتجنب المشاكل مع شريكك.

مهنيًا: تسعى لتحقيق المزيد من الأهداف والطموحات، ولكن من الضروري الحذر من التسرع في اتخاذ القرارات.

مالياً: يجب تجنب التسرع في اتخاذ القرارات الشرائية، والحذر عند بيع أي عقارات.

برج الدلو

عاطفياً برج الدلو : ينهار التواصل الجيد الذي أجريته مع شريك حياتك، خلال الفترة الماضية.

مهنيًا: تستطيع إنجاز الكثير من المهام والتخطيط جيدا، لكن يجب تجنب المغامرة في القرارات المهنية.

مالياً: تستطيع إتمام العديد من المشاريع والصفقات المربحة، ما يساهم في تحسين الحالة المادية.

برج الحوت

عاطفياً برج الحوت : تشعر بالعصبية، لذا يجب التحكم في انفعالاتك مع شريكك حتى لا تخسر علاقتكما.

مهنيًا: تشعر بالتقدم والنجاح في عملك، بالإضافة إلى زيادة فرص السفر للعمل بالخارج.

مالياً: تزداد الفرص لديك لكسب الكثير من الأموال.