لماذا تنبح الكلاب عند رؤية بعض الأشخاص بينما تتجاهل غيرهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في كثير من الأحيان تصدر الكلاب بعض السلوكيات عندما تري أشخاصا غرباء، ما قد يعرض أصحابها للإحراج، فعلى سبيل المثال: تسير في أحد الشوارع، ويبدأ الكلب في النباح عند رؤية أحد الأشخاص، وقد يشير هذا إلى استعداد الكلب للهجوم أو الدفاع، أو ربما يكون تعبيراً عن القلق، فما هي أسباب نباح الكلاب؟ وتتلخص الإجابة في عدة نقاط وفقا لموقع "برايت سايد".

1- الخوف من المجهول:

السبب الأكثر شيوعاً لعدوانية الكلب تجاه أشخاص محدّدين هو ببساطة خوفه من المجهول، إن لم يكن الكلب معتاداً على الاختلاط بالآخرين، ورأى شخصاً غريباً، يحمل رائحة غير مألوفة وبالتالي فإنه سينظر إليه نظرة شك، ويبدأ في النباح.

وحتى بعد تدريب الكلب على الاختلاط بالآخرين، قد يجد نفسه في موقف غير مألوف يُشعره بالتوتر والقلق.

وهناك سمات معينة تعتبرها الكلاب مصدراً للتهديد، إذ يختلف الأشخاص فيما بينهم من حيث الحجم والملامح والطريقة التي يتحركون بها، وهذا كله قد يخيف الكلب.

ومن الأشياء التي قد تثير الكلاب:

- الإكسسوارات، كالقبعة ونظارات الشمس، فهي تمنع رؤية الكلب لوجهك بوضوح.

- اللحية، والأشخاص طوال القامة.

- إشارات معينة بلغة الجسد، وخاصة التواصل البصري المباشر أو التحديق.

- الروائح القوية كدخان السجائر، ويكره الكلب أيضا رائحة الشامبو، أو العطر، أو مزيل العرق.

2- الذكريات السيئة

عندما تلاحظ الكلاب شيئاً ما يرتبط بذكرى سيئة لديها، فإنها تتخذ موقفاً دفاعياً تجاهه، ولهذا السبب قد يخاف الكلب من بعض الأشخاص لمجرد أن رائحتهم أو مظهرهم يرتبطان لديه بذكريات سيئة، وإن كان الكلب قد تعرض سابقاً للإصابة أو سوء المعاملة، فإنه سينبح على الأشخاص الذين يذكرونه بمن أساء إليه، وقد يفقد الثقة عموماً فيمن يحملون سمة محددة بعينها.

3- حماية أصحابها حتى لو لم تكن هناك حاجة لذلك

تميل الكلاب للدفاع عن منطقتها وعن أصحابها، وخاصة كلاب الحراسة، لذا قد تتعامل الكلاب بعدوانية مع أي شخص يقتحم مساحتها، أو يتصرف بطريقة تبدو كتهديد لأصحابها.

4- الكلاب ترى الأشخاص على حقيقتهم

تجيد الكلاب الحكم على طباع الأشخاص، وقد أشارت دراسات عديدة إلى قدرة الكلاب على تحديد ما إذا كان الشخص جديراً بالثقة أم لا.

كما تقوم الكلاب دائماً بمراقبة التفاعلات الاجتماعية، وتدرك كيف يتعامل الآخرون مع أصحابها، ومن المرجح أن تظهر عدم ثقتها وتبدأ بالنباح على الأشخاص.

ويمكن للكلاب تمييز الروائح المرتبطة بمشاعر الخوف والتوتر والحماس والقلق، بسبب التغيرات الهرمونية المصاحبة لهذه المشاعر على أجسامنا، ونظراً لقدرة الكلب على استشعار هذه الأحاسيس المتباينة؛ فقد يشعره ذلك بعدم الارتياح، فيبدأ بالنباح.

كيف تتجنب حدوث ذلك؟

لكي تتجنب وقوع متاعب من هذا النوع مع كلبك، يجب أن تدربه منذ صغره بطريقة صحيحة على الاختلاط بالآخرين، وحاول أن تعرضه تدريجياً للمزيد من الروائح والأصوات والأشخاص الجدد، وهكذا سيعتاد على الأمر، ولن يفاجئه ذلك عندما يكبر، وعندما يتعرض كلبك الصغير لتجارب وخبرات مختلفة، فإنه سينمو ويكتسب المزيد من المرونة والثبات الذهني.

أما إن كان لديك كلب ينبح على الآخرين، فيجب أن تدرّبه على عدم اتخاذ وضعيات دفاعية تجاه كل ما يحيط به من خلال تدريبه باستخدام بعض الأوامر الأساسية، مثل اجلس أو اهدأ.

وينصح بتكرار هذه العملية حتى يتعلم الكلب هذا السلوك ويعتاد على تنفيذه من تلقاء نفسه.