الامارات | «تحقيق أمنية» ترسم البسمة على شفاه 9 أطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحقيق أمنية» ترسم البسمة على شفاه 9 أطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسعدت مؤسسة «تحقيق أمنية» قلوب تسعة أطفال بتحقيق أمنياتهم، بالتعاون مع معرض «بلاتفورم 09» الذي يُقام بنسخته الثامنة في إمارة الفجيرة، تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي.

وقالت سمو الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي: «من المهم أن نحتفل بالنساء الرائدات في الأعمال الخيرية، ودورهن البارز في دعم المجتمع ومساعدة الآخرين، لنشر ثقافة الأعمال الخيرية والإنسانية من الإمارات إلى جميع العالم». وقال حمدان الكعبي، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية»، إن إدخال الفرح والأمل في قلوب الأطفال المرضى مع عائلاتهم يُشكّل جزءاً لا يتجزأ من مسؤولية جميع أفراد المجتمع.

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