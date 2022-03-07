الامارات | موزة آل مكتوم: الإمارات حافلة بالنماذج النسائية المشرّفة

شكرا لقرائتكم خبر عن موزة آل مكتوم: الإمارات حافلة بالنماذج النسائية المشرّفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، ملازم أول طيران في شرطة دبي، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، مقر شركة ستراتا للتصنيع، حيث اطلعت على إنجازات الشركة، وما تقوم به من جهود في مجال دعم وتمكين المرأة في محل العمل، حيث تعرفت إلى جهود الشركة الرامية لدعم الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، والبرامج والممارسات المتطورة التي تستخدمها «ستراتا» في عمليات تصنيع هياكل الطائرات، بالاستعانة بكوادر إماراتية متميزة، إذ بلغت نسبة التوطين في الشركة 65%، فيما تبلغ حصة الإناث 88% من إجمالي كوادرها الإماراتية.

وأكدت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، أن الإمارات حافلة بالنماذج النسائية المشرفة، وأن المرأة الإماراتية تملك من الكفاءة ما يمكنها من التفوق في مختلف المجالات، بما في ذلك في القطاعات المبتكرة، وقالت: «الإنجازات النوعية الكبرى التي حققتها دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، وضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الصناعي، هي مصدر فخرنا واعتزازنا. وبلا شك فقد كان للمرأة الإماراتية نصيب وافر من الإسهام في تحقيق جانب مهم من إنجازات كبرى، وصلت بدولتنا إلى العالمية، انطلاقاً من تأكيد قيادتنا الرشيدة لأهمية دور المرأة في دفع مسيرة التطوير، ومنحها فرصة المشاركة الإيجابية في عملية التنمية ضمن شتى مساراتها».

وأعربت الشيخة موزة آل مكتوم، عن تقديرها للجهود التي تبذلها الشركة الرائدة في مجال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، ضمن مجال مهم يعزز التوجهات المستقبلية للاقتصاد الإماراتي، مشيدةً باهتمام الشركة بإتاحة المجال أمام العنصر النسائي، لإثبات قدرته على إحداث فارق إيجابي نوعي في بيئة العمل، والإسهام بدور مؤثر في مجال بالغ الدقة يتطلب قدراً كبيراً من المهارة والمهنية العالية.

وأضافت: «سعداء بالنموذج الراقي الذي تقدمه شركة ستراتا في خصوص تمكين المرأة، وهو ما يتضح من خلال دعم التطور المهني والعملي للمرأة الإماراتية في قطاع الطيران، وإشراكها في تطوير أفضل الممارسات في هذا المجال، ولاشك في أن مثل هذا التوجه يحظى بكل الاحترام والتقدير على المستويات كافة، ونأمل أن نرى هذا النهج، وقد أصبح سائداً لدى مختلف مؤسساتنا لتكون دولة الإمارات دائماً القدوة والنموذج في دعم المرأة، وتحقيقها التوازن المنشود مع الرجل في مختلف ميادين العطاء والتميز».

وتراعي «ستراتا» وضع السياسات والأطر التنظيمية التي تتناسب مع موظفات الشركة، لتسهيل القيام بمهامهن الوظيفية على أكمل وجه، وصولاً إلى تحقيق الإنجازات النوعية، ومساعدة الشركة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما تحرص الشركة على ترسيخ التعاون مع شركائها المحليين والعالميين، بهدف تطوير الكوادر النسائية في قطاع صناعة الطيران، والإسهام في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم في المجال.

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