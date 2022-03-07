الامارات | «الظفرة البحري» ينطلق 17 مارس الجاري على شاطئ المغيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الظفرة البحري» ينطلق 17 مارس الجاري على شاطئ المغيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الظفرة البحري، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، خلال الفترة من 17 ولغاية 26 مارس الجاري، على شاطئ المغيرة في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة.

ويهدف المهرجان لترسيخ الثقافة البحرية والمسابقات التراثية التي تترجم اهتمام القيادة بالاحتفاء بالتراث البحري، والحفاظ على الهوية الوطنية، ويعزز استراتيجية صون التراث الإماراتي، وتعريف جميع أفراد المجتمع المحلي والسياح بالعادات والتقاليد المرتبطة بالبحر، كما يدعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية لسكان منطقة الظفرة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية ومكانة منطقة الظفرة التاريخية، ودعم ورعاية الجيل الرياضي الشاب، وترسيخ مكانة منطقة الظفرة كوجهة سـياحية فريدة مع ما تمتلكه من مقومات، وما تستضيفه من فعاليات مميزة.

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