أول مصرية تشارك في رالي سيارات: سعيدة لفوزي بالمركز الثاني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت المهندسة يارا شلبي، سفيرة مصر للرياضة في الاتحاد الدولي للسيارات وعضو لجنة المرأة لرياضة السيارات التابعة للاتحاد، إنها فازت بالمركز الثاني في بطولة الرالي الدولية المقامة في الإمارات السبع بدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحة أن الجولة الأولى كانت في الشارقة والحالية في ولاية أم القيوين والجولات المقبلة ستجوب باقي الإمارات.

الفائز الأول إماراتي ومساعده سعودي

وأضافت «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد وتقدمه الإعلامية سناء منصور، والإعلامية جاسمن طه، أن الفائز بالمركز الأول قائد إماراتي والمساعد الخاص به سعودي، لافتة إلى أنه لا يوجد رالي سيدات فقط ولكن المنافسة مختلطة وتشارك فيها أغلب الفئات.

مساعدها في هذا السباق مصري مقيم في الإمارات

وأوضحت سفيرة مصر للرياضة في الاتحاد الدولي للسيارات وعضو لجنة المرأة لرياضة السيارات التابعة للاتحاد، أن المساعد الخاص بها في السيارة كان مصريا ويعيش من فترة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أنها في العادة تختار مساعد لها بنت ولكنها فضلت أن تغير هذه المرة ليكون المساعد بها مصري يعيش في الإمارات ولكن توجد مساعدة أخرى تشارك معها في سباقات مختلفة، متابعة: «يفضل لو في حد في نفس البلد عشان ميكونش في تكلفة عالية على الفريق، والشخص أثبت نفسه في أول جولة وطلعنا مركز متقدم في أول جولة، وإن شاء الله هجيلكم بعد ما أخلص السباق».