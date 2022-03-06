علاج جرثومة المعدة بالعسل.. اعرفي أبرز الأعراض ووصفات طبيعية أخرى

القاهرة - سمر حسين - صحة

جرثومة المعدة عدوى بيكتيرية من الأمراض التي تصيب عدد كثير من الأشخاص، بسبب الأحماض التي تفرزها وتحدث على إثرها إتلاف لأنسجة المعدة والإثني عشر، وتتعدد أعراض الإصابة بها وعلى الرغم من ذلك هناك الكثير من الوسائل الطبيعية التي تعالج جرثومة المعدة وتقضي عليها، في التقرير التالي يعرض «هُن» طريقة علاج جرثومة المعدة بالعسل وفقا لموقع «medical news today».

علاج جرثومة المعدة بالعسل

يمكن علاج جرثومة المعدة بالعسل إذ يعتبر عسل النحل من أفضل العلاجات الطبيعية التي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على القضاء على البكتيريا الموجودة في المعدة، وهو علاج قديم لاضطرابات المعدة، بالإضافة إلى ذلك هناك عسل المانوكا الذي يعمل على تثبيط البكتريا الحلزونية المسببة لجرثومة المعدة.

قالت الدكتورة عاليا صلاح، أخصائية التغذية الإكلينيكية والسمنة لـ«هُن»: «العسل من الحاجات المفيدة جدا لجرثومة المعدة لكن مش هيقضي عليها كليا من غير علاج وكمان لازم البعد عن الأكلات التي تسبب زيادة الأعراض وتهيج أحماض المعدة منها الكافيين، الأكلات المسبكة، الشطة الفواكه الحمضية والليمون».

وسائل طبيعية لعلاج جرثومة المعدة في البيت

اذا كانت الأعراض بسيطة يمكن إضافة بعض الوصفات الطبيعية إلى علاج جرثومة المعدة بالعسل والتي لها نتائج فعالة ومنها:

1- الشاي الأخضر

عشبة الشاي الأخضر الطازجة لها ملايين الفوائد أهمها مضادات الأكسدة التي تقضي على البكتريا الضارة الموجودة في الجهاز الهضمي ويعمل أيضاً على تنقية الجسم من السموم.

2- الحليب

يحتوي الحليب على مادة اللاكتوفيرين وهو نوع من البروتين السكري يحارب البكتيريا الحلزونية المسببة لجرثومة المعدة.

- بعض الحالات يتسبب علاج جرثومة المعدة في زيادة حموضة المعدة، لذلك فإن إجراء التحاليل الطبيه قبل تناول العلاج ضروري .

أعراض جرثومة المعدة

تختلف أعراض جرثومة المعدة بين البسيطة والخطيرة لكنها في كل الحالات لابد من استشارة الطبيب والعودة إليه فوراً، وبعض الأعراض منها:

- فقدان الشهية

- غثيان

- إسهال

- آلام العضلات

- تشنجات في البطن وغيرها

- أحيانا يصاحب جرثومة المعدة شعور بالتجشؤ.

رأي الأطباء في علاج جرثومة المعدة

قالت الدكتورة ميرفت الأنصاري أستاذ التحاليل في القصر العيني أثناء لقائها في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» عن ضرورة تحاليل جرثومة المعدة «عند استشارة الطبيب بخصوص جرثومة المعدة لا يقوم الطبيب بوصف العلاج إلا بعد قيام المريض بعدة تحاليل ذلك لأن جرثومة المعدة الحلزونية وتستطيع الدخول بسهولة في الغشاء المخاطي للمعدة وعلى الرغم من ذلك ليست كل الأنواع خطيرة، وذلك النوع يقوم الطبيب بعمل ما يسمى بـ«line test» ويتبين وقتها إذا كانت خطيرة ويجب علاجها فورا أم أن المشاكل الموجودة يمكن علاجها في المنزل».

وأضافت «الأنصاري»: «بسبب اختلاف أنواع جرثومة المعدة لا تظهر الأعراض على الجميع البعض يشعر بها على أنها قرحة معدة والآخر على هيئة حموضة كما أنه بنسبة 70% من المصريين يعانون من جرثومة المعدة بسبب الأكل الملوث والوجبات السريعة وعلى المرضى الذين يعانون من جرثومة المعدة عدم تناول الأكلات السريعة وتجنب الأكل خارج المنزل والحرص على النظافة المستمرة وغسل اليدين باستمرار».

نصيحة أطباء التغذية لمرضى جرثومة المعدة

بعد التأكد من علاج جرثومة المعدة بالعسل هناك بعض النصائح الخاصة بالتغذية والتي قدمتها دكتورة رانيا الصباغ أخصائية التغذية العلاجية أثناء حديثها في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا »:«بعد التأكد من أعراض جرثومة المعدة التي منها التجشؤ والإسهال وغيرها بكتب لهم نظام غذائي ميزودش حموضة المعدة منها البعد عن الأكلات الغنية بالدهون والشطة والمأكولات الحراقة بوجه عام والشطة والشيشة والسجائر والبدء في تناول الأكلات صديقة المعدة منها الخضار والبعد عن الأكلات المسبكة».