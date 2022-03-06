طريقة عمل فانوس رمضان بالورق الكتب.. «فرحي أولادك دون تكاليف»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

طريقة عمل فانوس رمضان بالورق من الأشياء التي يبحث عنها الأطفال والآباء في هذه الأيام، حيث تفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان الكريم، وتتزين الشوارع بالزينة وتتهيأ الأجواء بالاحتفالات التي اعتادنا عليها، كما يشارك الجميع في عمل الزينة من كبار وصغار ويعتبر من أبرز مظاهر الاحتفال المعروف بها الشهر الكريم هي الفوانيس، إذ تساعد على إضفاء البهجة لدى الأطفال خاصًة، إلا أنه اختلفت تكلفتها وأصبحت باهظة إلى حد كبير، ما يجعل الكثير من الآباء غير قادرين على تغطية تكاليفها.

لذا يرصد «هن» في الموضوع التالي، طريقة عمل فانوس رمضان بالورق الكتب، وفقًا لموقع «pinterest»، بخطوات سهلة وبسيطة فيما يلي:

الأدوات المستخدمة لعمل فانوس بالورق

- مقص ورق.

- مسطرة.

- لاصق.

- ورق كتب.

طريقة العمل

- احضري أوراق الكتب، واحرصي على طي الورقة واحدة تلو الأخرى بالتساوي.

- من الطرف المطوي للورقة، امسكي المسطرة واصعي خطوط طولية مع الحرص على ترك مسافة متساوية بين كل خط والآخر.

- لفي الورقة حتى تكون شكل الأسطوانة، وألصقي طرفي الورق من أعلى وأسفل حتى يتماسك معًا.

- يمكنك قص قطعة من الورق بشكل طولي، ولصقها أعلى الفانوس لعمل اليد التي يمسكها منه الطفل.

- يمكنك تزيين الفانوس من خلال استخدام بعض الأواق المقصوصة ولصقها من أسفل الفانوس، لتدلى منه.

- يمكن صناعة أشكال هلال ونجوم من الورق وتلوينها، ثم لصقها على الفانوس.

طريقة عمل فانوس رمضان بورق الكرتون

الأدوات

- مقص.

- مادة لاصقة.

- قلم رصاص.

- ألوان.

- ورق كرتون مقوى.

طريقة التصنيع

- احضري ورق الكرتون المقوى، وارسم فوانيس متطابقة في الأشكال والأحجام.

- احضري المقص وقصي الفوانيس التي رسمت على الورق المقوى.

- لون الفوانيس بألوان مختلفة.

- انتظري حتى تثبت الألوان على الفانوس.

- يمكنك تلوين ورق صغير على شكل هلال ونجوم، ولصقها على الفانوس.

عمل فانوس ملون

الأدوات:

- مادة لاصقة.

- مقص.

- ورق ملون.

- مسطرة.

الطريقة:

- احضري ورقة ملونة، مع طيها على شكل مستطيل،.

- الخطوة الثانية، قصي الورقة مع الحرص على ترك مسافات متساوية بين كل واحدة وأخرى.

- شكلى النموذج على شكل أسطواني.

- استخدمي المادة اللاصقة في لصقه من أعلى وأسفل.

- قصي ورقة أخرى بلون مختلف لعمل يد لحمل الفانوس من خلالها.

- كما يمكنك عمل الشريط الرمضاني، وصنع العديد من الفوانيس وتعليقها عليه.

طريقة عمل الشريط الرمضاني

- يمكنك قص مجموعة من الورق على شكل هلال ونجوم، وتلوينها بالألوان المبهجة المختلفة.

الأدوات:

- ورق ملون.

- حبل زينة مناسب.

- مقص.

الطريقة:

- قصي الورق الملون على شكل دوائر ونجوم.

- اكتب على كل منهم حرف من كلمة رمضان كريم.

- قصي الورق على شكل الحرف.

- ثبت الأشكال على حبل الزينة من خلال عمل ثقوب في كل واحد وتعليقها منه.

- ضعي حبل الزينة في مقدمة المنزل، أو على الحائط.

- يمكنك عمل حبل الزينة في غرفة الأطفال، سيضفي مشاعر البهجة في المكان.