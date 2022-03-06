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"قبل دخلة الصيف".. كيف تساعد الجوافة على فقدان الوزن؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر الجوافة من الفواكه الغنية بعديد من الفوائد الصحية، فهي غنية بفيتامين ج والألياف الغذائية وحمض الفوليك، وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى.

لكن هل تعلم كيف يمكن تناولها أن يساعدك في إنقاص الوزن؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقا لموقع "timesofindia".

- هضم أطول:

تحتوي الجوافة على كمية وفيرة من البروتينات والألياف التي تستغرق وقتًا أطول للهضم، ما يبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

- منخفضة السعرات الحرارية:

توفر ثمرة من الجوافة 37 سعرة حرارية فقط و12٪ من كمية الألياف اليومية الموصى بها، فهي وجبة خفيفة مليئة بالسعرات الحرارية تساعد على التخلص من الكيلو جرامات الزائدة.

- غنية بالألياف:

يساعد المحتوى العالي من الألياف على تنظيم التمثيل الغذائي الخاص بك وزيادة كبح الشهية لديك، ما يساهم في فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

- قليلة السكر:

تحتوي الجوافة على سكر أقل بكثير مقارنة بالفواكه الأخرى مثل التفاح أو البرتقال أو العنب، لذا تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتعزيز الهضم الصحي، ما يعمل على خسارة الوزن.

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