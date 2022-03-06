احتفظي ببعض صودا الخبز في الحمام.. لماذا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

صودا الخبز لديها بالتأكيد مجموعة واسعة من الاستخدامات وتحتل مرتبة عالية في حلول التنظيف الآمنة والطبيعية.

وتحقيقًا لهذه الغاية، فهناك غرضان أساسيان يمكنك استخدام صودا الخبز لتنظيف بقع المرحاض وإزالتها، ولإزالة انسداد المرحاض، وفقا لما ذكر في موقع "digest".

- التخلص من بقع ماء المرحاض:

يمكن أن تكون صودا الخبز والخل مفيدة بشكل كبير لإزالة الأوساخ وبقع ماء المرحاض عن طريق سكب نحو كوب من الخل الأبيض داخل المرحاض، بعد حوالي دقيقة، ضعي كوبًا واحدًا من صودا الخبز، واتركيه لمدة 30 دقيقة، واغسلي جميع المناطق المتسخة بالمياه كالمعتاد.

- إزالة انسداد المرحاض:

عليك استخدام صودا الخبز بعدة طرق للمساعدة في إزالة انسداد المرحاض، بعد فشل محاولاتك في حل هذه المشكلة، لذا عليك سكب حوالي كوب واحد من صودا الخبز في وعاء المرحاض، مع كوبين من الماء الساخن جدًا، الهدف من ذلك هو استخدام تغيرات الحرارة والضغط لإزالة الانسداد.

هناك طريقة أخرى وهي البدء مرة أخرى بصودا الخبز ثم سكب كوبين من الخل، واتركي هذا المزيج لمدة تتراوح بين ساعتين إلى ليلة كاملة، وبعد ذلك اغسليه بالمياه.