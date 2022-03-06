فرصة للشراء في عيد الأم.. أرخص 7 ثلاجات مختلفة الأحجام

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

ينتظر العديد من الأشخاص الخصومات التي تطرحها المولات والمحلات التجارية بمناسبة اقتراب عيد الأم، لشراء ما تحتاجه الأم من أجهزة كهربائية في المنزل.

ويستعرض لكم "الخليج 365" أسعار الثلاجات الكهربائية في فترة خصومات الاحتفال بعيد الأم، وفقاً لموقع "أمازون".

-ماركة kiriazi:

ثلاجة 315 لتر 11 قدم ، لونها أبيض، بسعر4.416 جنيه.

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350 لتر 14 قدم، بفريزر علوي، لونها سيلفر، بسعر 5.829 جنيه.

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-ماركة Toshiba:

توشيبا نوفروست سعة 269 لتر، 2 باب، لونها سيلفر، بـ 6,650 جنيه.

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نوفروست 378 لتر، 2 باب، بيد دائرية الشكل، لونها سيلفر بـ7,999 جنيه.

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ماركة ideal :

ثلاجة ديفروست 10 قدم، لونها أبيض، بـ 3,900 جنيه.

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ماركة passap:

ثلاجة ميني بمُجمد علوي، 6 قدم، لونها فضي، بـ 3,810 جنيه.

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ماركة fresh:

ثلاجة 369 لتر، لونها سيلفر، بسعر 6,875 جنيه.

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