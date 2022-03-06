متى تفتح بشرة الطفل الرضيع؟.. طبيب يوضح مراحل تغير لون جلد «النونو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

متى تفتح بشرة الطفل الرضيع؟.. سؤال يتراود على ذهن الكثير من الأمهات اللائي أكرمهن الله بأطفال ببشرة داكنة، وعلى الرغم من أنهن يحببن أطفالهن في جميع حالتهن، إلا أنه هناك بعض الكلمات التي تتداول على مسامعهن من المحيطين بهن وتؤثر على نفسيتهن تجاه أطفالهن، ما يدفعهن إلى الرغبة في التغيير في لون بشرة أطفالهن حتى لا يتعرض للتنمر من قبل أحد.

تغير لون بشرة الرضيع بعد الولادة

قال الدكتور حاتم فاروق طبيب الأطفال من خلال فيديو نشره عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، إن جميع الأمهات يرغبن في معرفة لون مولودهن في بداية مراحله، ولكن عليهن معرفة أن لون الولادة ليس اللون الثابت، إذ يتغير مع الوقت بعد استنشاق الطفل للأكسجين والتكيف مع الحياة، حتى يصبح لونه للأحمر الوردي حتى 6 شهور من ولادته، ولكن في بداية الولادة يتغير لونه من وقت لآخر، إذًا متى يفتح لون الرضيع؟

وتابع «حاتم»، أن العوامل الوراثية تؤثر على لون الجلد، لو الأم لون الجلد فاتح، والأب غامق، يكون الطفل ذو لون فاتح درجتين من الأب، بالإضافة إلى بعض التغيرات في الجلد مثل إحمرار في الجفن، الذقن، لون أزرق في الظهر، إصفرار في الوجه، وتعتبر من أكثر المشكلات التي تظهر على الطفل بعد الولادة، وتسبب قلق للأمهات، ولكنها مشكلة مؤقتة تنتهي بمرور شهور قليلة.

وأشار طبيب الأطفال إلى أنه تحول لون المولود عقب الولادة دليل على وجود خلل في كرات الدم الحمراء، ما يسبب الإصابة بالصفراء، أما اللون الأسمر المفاجئ على بشرة الطفل يعتبر إشارة على وجود مشكلات في كبد الطفل أو عدم اكتمال نمو الجهاز الهضمي، وعند إحمرار جسم الطفل بشكل مفرط، يلزم عرضه على الطبيب المختص فورًا لمعرفة نسبة الهيموجلوبين في الدم.

وأضاف الدكتور حاتم فاروق خلال حديثه، أنه يمكن أن يولد الطفل بأطراف زرقاء، وفي هذه الحالة لا يكون الأمر خطيرًا، أما عند ظهور علامات زرقاء في جميع أنحاء الجسم فإنها بمثابة إشارة بأن الطفل يعاني من مشكلة صحية كبيرة تحتاج إلى الاجراءات الطبية السريعة.

ونوه على الأمهات بعدم المقارنة بين الأطفال، إذ تختلف الأعراض بعد الولادة من طفل إلى آخر، لذا إذا كان يتملك منهن القلق بشأن لون أطفالهن يمكن استشارة الطبيب المتخصص للاطمئنان على صحة الجنين بالإضافة إلى معرفة لون البشرة التي يستقر عليها، والتي تثبت غالبًا بعد مرور عامين من ولادة الطفل.

نصائح عند التعامل مع بشرة الرضيع

وهناك مجموعة من النصائح قدمها الطبيب للأمهات لمعرفة كيفية المعاملة مع بشرة أطفالهن بعد الولادة وفقًا لما يلي:

- استخدام مستحضرات تناسب بشرة طفلك، واستشارة الطبيب أولًا.

- الاهتمام بمنطقة الحفاضات لتجنب حدوث طفح جلدي.

- احرصي على استخدام المنتجات الطبيعية في تدليك جسم طفلك، مثل زيت جوز الهند، وزيت الزيتون.