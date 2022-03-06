طريقة عمل الأرز البسمتي للمشويات.. وصفات أربع شيفات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

نالت طريقة تحضير الأرز البسمتي بالمشويات اهتمام الكثير من السيدات اللاتي يبحثن دائمًا على محرك البحث العالمي «جوجل» عن الأطعمة المفضلة لدى أبنائهن، إذ بعد انتشار وباء فيروس كورونا تخوفت الكثيرات منهن من شراء أبنائهن أطعمة من الخارج والوجبات السريعة من الشارع فعكفن على استحضار طرق تحضير هذه الوجبات من أجل التغذية السليمة لأبنائهن، وتجنبًا لأي عدوى، وتستعرض «هن» أكثر من طريقة عمل الأرز البسمتي للمشويات.

تحضير الأرز البسمتي بالمشويات على طريقة فاطمة أبو حاتي

1- المقادير

- بصلة متوسطة مبشورة

- معلقة صغيرة من السمنة

- نقاط صغيرة من الزيت

- نصف كوب من الارز البسمتي

- معلقة صغيرة من الكركم

- معلقة صغيرة من الكاري

- لتر ماء مغلي

- ملح حسب الرغبة

2- طريقة التحضير

- غسل الأرز جيدًا ثم يتم تغطيته بالماء الدافئ لمدة 15 دقيقة

- نضع السمنة والزيت ونضع البصل حتى تصفيته

- نضيف الكركم والكاري ونضيف الأرز بعد أن نرشحه ونقلبه

- نضيف الملح ونضيف الماء ونتركه على نار عالية

- نغطي حتى ينضج وبعد ذلك نقدم النار عليه لمدة 25 دقيقة

- نقدم جميع أنواع الشاورما أو أي لحوم تصنعها بكيس وعافية.

- يحتاج الأرز البسمتي إلى النقع لفترة قصيرة ويصفي جيدا قبل الاستخدام

- إذا نقع الأرز البسمتي، كن حذرًا لأنه بعد النقع لا يحتاج إلى الكثير من الماء.

- يجب غلي الماء قبل وضعه على الأرز.

طريقة نجلاء الشرشابي

1- المقادير

- 2 كوب أرز

- 2 كوب ماء

- زيت

- كركم

- كارى

- ملح

طريقة تحضير أرز أصفر

- سخني الماء ثم نضيف له الكركم والكارى والملح والفلفل الأسود

- نضيف الأرز في الحلة وإتركيه حتى تمام النضج

- أغرفى الأرز وزينيه بالفلفل

طريقة الأرز البسمتي مع الشيف سالي فؤاد

المقادير

- 2 كوب ارز بسمتي

- 2 ملعقة كبيرة كاري

- 2 ملعقة كبيرة كركم

- 1 ملعقة بهارات

- 1 ملعقة بودرة بصل

- 1 ملعقة زبدة

- 1 ملعقة زيت

- مرقة حسب الاحتياج

- ماء مغلي حسب الاحتياج

طريقة التحضير:

- في حلة على النار ، يوضع الزيت والارز ويشوح قليلا، ثم تضاف الزبدة والكركم والكاري والبهارات ويقلب جيدا.

- يضاف قليل من الماء المغلي وملح وفلفل ويقلب، حتى يتشرب الماء.

- ثم يضاف المرقة حتى تغطى مستوى الارز، يترك ليغلي، ثم تهدأ النار ويغطى الاناء حتى النضج.

- يمكن زيادة نسبة السوائل حسب الاحتياج لنضج الارز.

- يقدم مع الكفتة او مع الخضار حسب الرغبة.

- افضل استخدام الاواني الغير قابلة للالتصاق مثل الجرانيت

طريقة تحضير الوجبة مع الشيف علاء الشربيني

المقادير

كوب ونصف من الأرز البسمتي.

- بصلة مقطعة إلى جوانح.

- زنجبيل مفروم ناعم.

- فص ثوم مفروم ناعم.

- 3 ثمرات من الطماطم المقشرة والمقطعة.

- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

- 2 ملعقة كبيرة من الزيت.

- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

- نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

- ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير:

- يتم وضع حلة على النار بها الزيت ونتركه حتى يسخن.

- يشوح بها البصل حتى يتغير لونه إلى الذهبي.

- يضاف الكركم والكمون والشطة والزجبيل والثوم مع التقليب حتى يذبل الثوم وتمتزج المكونات.

- نضع الطماطم المقطعة وصلصة الطماطم والملح ونقلب.

- نصب عليه كوبين من الماء وتترك على النار مدة لا تقل عن 10 دقائق حتى يغلي.

- تتم إضافة الأرز إلى المكونات على النار، ونتركه على النار الهادئة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة حتى تمام النضج.

- يغرف في طبق التقديم ويقدم ساخنا على سفرتك وبالهناء والشفاء.